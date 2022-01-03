انتقادات فلسطينية واسعة لحركة حماس إزاء موقفها من إجراء الانتخابات بغزة

دانت مؤسسات مدنية وفصائل فلسطينية عدة، اليوم الإثنين، موقف حركة حماس، بشأن إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في آذار/ مارس المقبل بقطاع غزة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية، أعلنت أمس الأحد، أن حركة حماس وضعت سلسلة من الشروط من أجل السماح بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة.

وأكد حزب ”الشعب“، أن حماس التي شاركت في الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى في الضفة الغربية، ”يجب أن تسمح بإجرائها بمشاركة الجميع في غزة“.

واعتبر عضو اللجنة المركزية لحزب ”الشعب“ عدنان الفقعاوي، في حديث لإذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، أن ”رفض حماس إجراء الانتخابات المحلية، يؤدي إلى استمرار وترسيخ الانقسام“.

وقال الفقعاوي إن ”حماس تهدف إلى تشكيل كيانين مستقلين في محاولة منها للسيطرة على قطاع غزة، كما سيطرت عليه بقوة السلاح من قبل، وذلك مرفوض وطنيا وسياسيا“.

بدورها، دعت منظمة التحرير التابعة للسلطة الفلسطينية، ”الفصائل الفلسطينية لإعلاء صوتها، ومطالبة حماس، والضغط عليها للقبول بإجراء الانتخابات بالتزامن في غزة والضفة في آذار/ مارس المقبل، باعتبارها انتخابات خدماتية“.

وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، على ”ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة“، لافتًا إلى أن ”رسالة حماس للجنة الانتخابات تتضمن قضايا سياسية وليست من اختصاص لجنة الانتخابات المركزية“.

وفي السياق ذاته، اعتبر حزب ”فدا“، أن ”ممارسة الديمقراطية حق لكل مواطن كفله القانون وهو جزء من المواطنة، وليس من حق أي أحد منع إجراء الانتخابات“.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب ”فدا“ جمال نصر في تصريحات إذاعية، أن ”منع حركة حماس إجراء الانتخابات في قطاع غزة، هو تكريس للانقسام، وفصل غزة عن الوطن بشكل جغرافي وإحداث شرخ في النظام السياسي الفلسطيني“.

من جهة أخرى، قالت جبهة ”النضال“ إن ”منع حركة حماس إجراء الانتخابات في غزة مرفوض وغير مقبول“، معتبرة أن هذه الخطوة ”تكرّس الانقسام وتحوّله لانفصال“.

وأضافت جبهة النضال، على لسان عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، عبد العزيز قديح ”لا يجوز لحماس أن تستمر بتعيين ممثلي البلديات في غزة، كما فعلت منذ ما يزيد على 15 عاما“، داعيا ”القوى السياسية إلى الضغط على حماس، للسماح لغزة باختيار ممثليها في الانتخابات البلدية“.

بدوره، أكد أمين عام اتحاد عمال فلسطين شاهر سعد، أن ”هدف حركة حماس من منع إجراء الانتخابات المحلية في غزة هو تخريب العملية الديمقراطية“.

ووفق تصريحات صادرة عن سعد في حديث لإذاعة ”صوت فلسطين“، فإن ”حماس تفكر في نتائج هذه الانتخابات، وتفضل التعيينات دون العودة إلى مراجع قانونية أو انتخابية“.

وفي الإطار ذاته، أطلقت شبكة المنظمات الأهلية عريضة، بشأن إجراء انتخابات المجالس المحلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وضمان مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات.

وتنصح هذه العريضة التي وقّع عليها أكثر من 100 منظمة أهلية فلسطينية، بضرورة استكمال إجراء الانتخابات في مرحلتها الثانية.

ووجهت الشبكة مطالبات عديدة ”لكل الأطراف السياسية بما فيها حركتا فتح وحماس، بتذليل العقبات سواء أكانت إدارية أم قانونية لإتمام العملية الانتخابية للمجالس المحلية في قطاع غزة“.

وأعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية، يوم الأحد، أن حركة حماس وضعت سلسلة من الشروط من أجل السماح بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة.

ورد رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر، برسالة جوابية لحماس، أشار فيها إلى أن ”المطالب سياسية وتتطلب مخاطبة المستوى السياسي بشأنها، ولا تملك اللجنة صلاحية البت فيها“.

ولفتت اللجنة إلى أنه ”من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية بمرحلتها الثانية خلال بضعة أيام وفقًا للجدول الزمني المعلن“.