رئيس الوزراء السوداني حمدوك يستقيل من منصبه (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مساء اليوم الأحد، استقالته من منصبه.

وقال حمدوك في خطاب بثه التلفزيون السوداني، إن ”الحكومة الانتقالية واجهت تحديات كثيرة تعاملنا معها واستطعنا تحقيق عدة إنجازات، لكن الوتيرة المتسارعة للانقسام بين شريكي الحكم أثر على فعالية وأداء الدولة“.

وأضاف حمدوك: ”قدمنا مبادرات عدة لم تجد آذانا صاغية، ووقعنا اتفاقا إطاريا مع المكون العسكري لحقن الدماء والمحافظة على الإنجازات“.

وتابع أن ”الشعب هو السلطة النهائية، ومستقبل البلاد هو الحكم الديمقراطي المدني“، معتبرا أن ”حل الأزمة السياسية في السودان، لن يكون إلا بالحوار على مائدة مستديرة تضم جميع الأطراف“.

وقال ”حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة، والآن تمر بلادنا بمنعطف خطير قد يهدد بقاءها… في ظل هذا الشتات داخل القوى السياسية والصراعات العدمية بين كل مكونات الانتقال، ورغم ما بذلت كي يحدث التوافق… لكن ذلك لم يحدث“.

وتفاقمت الأزمة السياسية في السودان، مع عجز عبد الله حمودك لأكثر من شهر عن تشكيل حكومة متوافق عليها من كفاءات مستقلة نتيجة انقسامات القوى السياسية.

ودخل السودان في هذه الأزمة، عقب قرارات قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، التي أعلن خلالها حالة الطوارئ وحل الحكومة المدنية ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من الوزراء في الحكومة المحلولة والقادة السياسيين.

ورغم أن البرهان وحمدوك وقعا على ”اتفاق سياسي“، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عاد بموجبه رئيس الوزراء إلى منصبه، وأطلق سراح الوزراء والقادة السياسيين المعتقلين، إلا أن الاحتجاجات في الشارع لم تتوقف واستمرت رافعة شعارات: ”لا تفاوض لا مساومة لا شراكة“.

وقتل متظاهران، أحدهما برصاص قوات الأمن السوداني، خلال احتجاجات شهدتها العاصمة الخرطوم، يوم الأحد، حسب ما أفادت لجنة الأطباء المركزية.

وقالت اللجنة عبر حسابها في فيسبوك، إن الشخص الأول تعرض لـ“إصابة عنيفة مباشرة في الرأس من قبل قوات السلطة الانقلابية أدت إلى تهتك الجمجمة خلال مشاركته في مليونية 2 يناير في مواكب محلية أم درمان“.

وأضافت اللجنة في تدوينة ثانية أن متظاهرا آخر قتل إثر تعرضه لإصابة برصاص في منطقة الصدر في ”مواكب محلية أم درمان“.