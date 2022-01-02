حماس تضع شروطا قبل السماح بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة‎‎

أعلنت لجنة الانتخابات الفلسطينية، يوم الأحد، أن حركة حماس وضعت سلسلة من الشروط من أجل السماح بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي إنها ”تلقت رسالة من حركة حماس حول موقفها من الانتخابات المحلية المزمع عقدها بمرحلتها الثانية في السادس والعشرين من شهر مارس/آذار المقبل، لكن هذه المطالب بحاجة إلى موافقة من المستوى السياسي الفلسطيني“.

وأضافت أن ”رسالة حماس تضمنت أمورا سياسية تشترط الحركة تحقيقها، لتوافق على الانتخابات المحلية“، لافتة إلى أنها ”اشترطت ضمانات خطية لإجراء الانتخابات كما هي مقررة“.

وكشف البيان، أن ”مضمون الرسالة التي تلقتها اللجنة من حماس، متعلقة بقانون الانتخابات الفلسطينية“.

وأشار إلى أنها ”اشترطت تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وإعادة اختصاص البت في الطعون إلى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة“.

وحسب لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، فإن رئيسها حنا ناصر، أرسل رسالة لحركة حماس، اعتبر فيها أن مطالبها سياسية، وتتطلب مخاطبة المستوى السياسي الفلسطيني بشأنها.

وأوضحت أنها ”لا تملك صلاحية البت في هذه المطالب“، مبينة أنها ”تعتبر موقف حركة حماس هو عدم التمكن من إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة في الوقت الحاضر“.

وأشارت اللجنة إلى أن ”الوقت المتاح لديها قصير جدا، حيث من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية خلال بضعة أيام وفقا للجدول الزمني المعلن“.

ولفتت إلى أنها ”أرسلت رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية تعلمه بفحوى رسالة حركة حماس، ورد اللجنة على هذه الرسالة“.

وطالبت لجنة الانتخابات الفلسطينية، على لسان رئيسها حنا ناصر، الحكومة الفلسطينية اتخاذ قرار بخصوص الانتخابات في قطاع غزة بناء على ذلك.

وجرت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، انتخابات محلية في محافظات ومدن الضفة الغربية، بينما منعت حماس ذلك في قطاع غزة.

هذا وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية نتائج الانتخابات المحلية، مبينة أن ”نسبة المقاعد التي حصلت عليها القوائم المستقلة بلغت 70.86%، بينما حصلت القوائم الحزبية على 29.14%“.

وفي السياق نفسه، قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، إن ”نسبة الاقتراع النهائية في المرحلة الأولى بلغت 66.14% من أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 405687“.

كما أعلن ناصر، في وقت سابق، انطلاق الاستعدادات لعقد المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المقرر الاقتراع فيها يوم 26 آذار/مارس 2022، حيث ستبدأ عملية تسجيل الناخبين في الثامن من الشهر الحالي.