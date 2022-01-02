السودان.. قتيلان في تظاهرات مناهضة للحكم العكسري في الخرطوم

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قتل شخصان مناهضان للحكم العسكري في السودان، يوم الأحد، بينما كانا يشاركان بتظاهرات في أم درمان، الضاحية الشمالية الغربية للخرطوم، حسب ما أفادت لجنة الأطباء المركزية، لافتة إلى أن أحدهما قضى برصاصة في صدره.

ومنذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر، قتل 56 متظاهرا وأصيب المئات.

وأفادت لجنة الأطباء أن ”القتيل الثاني الأحد، تعرض لضربة شديدة في الرأس تسببت بتحطيم جمجمته“.

وتعمد قوات الأمن دائما إلى ضرب المتظاهرين بوساطة عصي، حسب ما ذكرت ”فرانس برس“.

إلى ذلك، سار آلاف السودانيين، باتجاه القصر الرئاسي في الخرطوم متحدين الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن السودانية، وسط انقطاع كامل جديد للاتصالات وانتشار كثيف للجنود المسلحين.

وعلى مقربة من القصر الرئاسي، حيث مقر الحكومة الانتقالية، تقدم الحشد وتراجع رغم الانتشار الأمني.

وكانت السلطات السودانية قد أغلقت في وقت سابق الأحد، الجسور التي تربط الخرطوم وأحياء أم درمان وبحري، ونشرت عربات مسلحة لقوات الأمن وقطعت الاتصالات والإنترنت تحسبا للتظاهرات.

ولبى مئات المحتجين الدعوة للمشاركة في مسيرة باتّجاه القصر الرئاسي وسط العاصمة وهم يحملون أعلام السودان ولافتات كتب عليها ”العسكر إلى الثكنات“ ويهتفون ”الردة مستحيلة“ و“السلطة سلطة شعب“ عندما أطلق عناصر الأمن الغاز المسيل.

وشهدت العاصمة يوم الخميس الماضي، تصعيدا في وتيرة الاحتجاجات من جهة، وعنف قوات الأمن للرد من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط ستة قتلى من المتظاهرين، حسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب.

واتّهمت اللجنة قوات الأمن بقطع الطريق على سيارات الإسعاف وإخراج جريح واحد بالقوة من إحداها، بينما أظهرت العديد من مقاطع الفيديو التي نُشرت يوم الجمعة، رجالًا بالزي العسكري يضربون متظاهرين بالعصي.

وتعرضت أيضا بعض وسائل الإعلام والعاملون فيها لاعتداء من سلطات الأمن السودانية مثل قناتي ”العربية“ و“الشرق“.

وأمس السبت، دعا تجمع المهنيين السودانيين، الكيان المهني الذي لعب دورا محوريا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في نيسان/أبريل 2019، إلى جعل 2022 ”عاما للمقاومة المستمرة“ والمشاركة في مظاهرات اليوم الأحد.

وكان البرهان قد عزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وأعضاء حكومته واعتقلهم في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

لكنه أعاده إلى منصبه من دون حكومته إثر ضغوط دولية ومحلية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ووقّع الرجلان لاحقًا اتفاقا لإعادة الانتقال الديموقراطي إلى مساره وطمأنة المجتمع الدولي الذي خفّف من مساعداته بعد الانقلاب، ولم يكن الاتفاق مرضيا لجميع الأطراف في السودان، لذلك تواصلت الاحتجاجات في الشوارع.