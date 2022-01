الأمن السوداني يطلق قنابل الغاز لتفريق آلاف المحتجين قرب القصر الرئاسي

أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الأحد، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي وسط الخرطوم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وخرج آلاف السودانيين، الأحد؛ للمشاركة في ”مليونية الشهداء“ للمطالبة بـ“حكم مدني“، وإدانة الأحداث الدامية التي وقعت خلال احتجاجات الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن سقوط ستة قتلى.

وكانت السلطات السودانية، قد استبقت تظاهرات اليوم الأحد، بتشديد الإجراءات الأمنية وإغلاق الجسور في الخرطوم.

وقال شهود عيان إن خدمات الإنترنت تعطلت على ما يبدو في العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الأحد، قبل بدء الاحتجاجات.

وأفادت مجموعة ”نت بلوكس“ التي تتعقب أعطال شبكات الإنترنت في حسابها على تويتر، بأنه تم تأكيد تعطل الإنترنت عبر الهاتف المحمول في السودان منذ حوالي الساعة الـ 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي، قبيل احتجاجات في الخرطوم.

⚠️ Confirmed: Mobile Internet disrupted in #Sudan from ~10 am local time ahead of anti-coup protests in #Khartoum; network data show service cut as demonstrators gather for first pro-democracy march of 2022; incident ongoing 📉 #Jan2March

📰 Background: https://t.co/uVVZKchH5S pic.twitter.com/CzjMSLeQGt

— NetBlocks (@netblocks) January 2, 2022