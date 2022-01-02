الأمن السوداني يطلق قنابل الغاز لتفريق آلاف المحتجين قرب القصر الرئاسي

أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الأحد، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين بالقرب من القصر الرئاسي وسط الخرطوم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وخرج آلاف السودانيين، الأحد؛ للمشاركة في ”مليونية الشهداء“ للمطالبة بـ“حكم مدني“، وإدانة الأحداث الدامية التي وقعت خلال احتجاجات الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن سقوط ستة قتلى.

وكانت السلطات السودانية، قد استبقت تظاهرات اليوم الأحد، بتشديد الإجراءات الأمنية وإغلاق الجسور في الخرطوم.

وقال شهود عيان إن خدمات الإنترنت تعطلت على ما يبدو في العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الأحد، قبل بدء الاحتجاجات.

وأفادت مجموعة ”نت بلوكس“ التي تتعقب أعطال شبكات الإنترنت في حسابها على تويتر، بأنه تم تأكيد تعطل الإنترنت عبر الهاتف المحمول في السودان منذ حوالي الساعة الـ 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي، قبيل احتجاجات في الخرطوم.

⚠️ Confirmed: Mobile Internet disrupted in #Sudan from ~10 am local time ahead of anti-coup protests in #Khartoum; network data show service cut as demonstrators gather for first pro-democracy march of 2022; incident ongoing 📉 #Jan2March 📰 Background: https://t.co/uVVZKchH5S pic.twitter.com/CzjMSLeQGt — NetBlocks (@netblocks) January 2, 2022

من جانبهم، قال شهود عيان آخرون لـ“إرم نيوز“، إن السلطات أغلقت جسري ”النيل الأبيض“ و“الفتيحاب“ الرابطين بين أم درمان والخرطوم.

وأشار مراسل ”إرم نيوز“ من الخرطوم، إلى ”وقوف العشرات من المواطنين في محطات المواصلات بمدينة أم درمان، بعد أن فشلوا في الوصول إلى وجهتهم بالخرطوم نتيجة إغلاق جسري النيل الأبيض والفتيحاب“.

ودرجت السلطات السودانية على اتخاذ تحوطات أمنية مشددة، بما فيها إغلاق الجسور بحاويات ضخمة لمنع المتظاهرين من عبورها والوصول إلى القصر الرئاسي، الذي دائما ما يكون وجهة الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني واستبعاد المكون العسكري من السلطة.

وفي الإطار ذاته، دعا تجمع المهنيين السودانيين الكيان المهني الذي لعب دورا محوريا في الاحتجاجات التي أسقطت عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، في بيان جديد، إلى ”جعل عام 2022 عاما للمقاومة المستمرة“.

وقال التجمع في بيانه الذي نشره عبر حسابه في تويتر، إنه يدعو ”جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان، إلى الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية، يوم 2 كانون الثاني/ يناير 2022“.

وأضاف: ”فلنجعل منه عاما للمقاومة المستمرة“.

بيان إلى لجان مقاومة الديوم الشرقية:

لن تسيروا وحدكم. قف! ندعو جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان للخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية يوم الغد ٢ يناير ٢٠٢٢،#مليونية2يناير — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) January 1, 2022

وتفاقمت الأزمة السياسية، مع أنباء عن تمسك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، بالاستقالة من منصبه، بعدما عجز لأكثر من شهر عن تشكيل حكومة متوافق عليها من كفاءات مستقلة نتيجة انقسامات القوى السياسية.

ودخل السودان في هذه الأزمة، عقب قرارات قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التي أعلن خلالها حالة الطوارئ وحل الحكومة المدنية ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من الوزراء في الحكومة المحلولة والقادة السياسيين.

ورغم أن البرهان وحمدوك وقعا على ”اتفاق سياسي“، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عاد بموجبه رئيس الوزراء إلى منصبه، وأطلق سراح الوزراء والقادة السياسيين المعتقلين، إلا أن الاحتجاجات في الشارع لم تتوقف واستمرت رافعة شعارات: ”لا تفاوض لا مساومة لا شراكة“.

وحذر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الأول عبدالفتاح البرهان، أمس السبت، من ”مهددات وجودية“ تواجه البلاد، مشيرا إلى أنه ”لا يمكن التغافل عنها“.

وقال البرهان خلال كلمة بمناسبة العيد الـ 66 لاستقلال السودان، إن ”بناء الدولة الحديثة القائمة على أسس الحرية والسلام والعدالة، لن يأتي إلا بالتوافق والتراضي الوطني ونبذ الفُرقة والتشتت.