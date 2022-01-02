حماس وإسرائيل.. تصعيد محسوب دون الوصول إلى مواجهة شاملة

قصَف سلاح الجو الإسرائيلي، الأحد، أهدافا عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردّا على إطلاق صاروخين من القطاع سَقَطا قبالة شواطئ مدينة تل أبيب، وسط تحذيرات من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين إسرائيل والفصائل المسلحة بغزة.

الرد الإسرائيلي الذي وصف بأنه ضعيف، دفع أوساطا إسرائيلية للهجوم على حكومة نفتالي بينيت، إذ اعتبر الجنرال احتياط عوزي ديان، أن ”الرد الضعيف وغير السريع، يدمر الردع ويضر بالأمن القومي الإسرائيلي“، مضيفا أن ”الصواريخ لا تنطلق من تلقاء نفسها“.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن ”الجيش الإسرائيلي اكتفى بقصف موقع لإنتاج القذائف تابع لحركة حماس، وقصف مواقع غير مأهولة للحركة“، مضيفة أن ”في ذلك رسالة للمنظمات في غزة أن الجيش الإسرائيلي ليس معنيّا بتصعيد على الحدود الجنوبية“.

وقال تال ليف رام، مراسل صحيفة ”معاريف“: ”من طبيعة رد الجيش الإسرائيلي في غزة، يمكن فهم أن الجيش اقتنع برواية حماس بأن إطلاق الصواريخ على تل أبيب كان حدثا غير مقصود“.

يأتي ذلك، في الوقت الذي أكدت فيه القناة الـ“12″ العبرية، أن إسرائيل لا تريد الدخول في جولة تصعيد عسكرية جديدة مع غزة في الوقت الحالي، وأن القيادة السياسية واجهت تحديّا أساسيّا بضرورة عدم قبول قصف تل أبيب دون رد عسكري.

وأوضحت القناة، أن ”قضية الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ أكثر من أربعة أشهر من العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة التوتر الأمني مع غزة، خاصة في ظل تهديدات حركة الجهاد الإسلامي وأمينها العام بالرد على إسرائيل في حال استشهد أبو هواش“.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي مساء السبت، رفع درجة جهوزيتها العسكرية، وذلك على إثر الأنباء التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية للأسير أبو هواش، مؤكدة أنه في حال استشهاد الأسير سيكون هناك موجة تصعيد عسكري جديدة مع إسرائيل.

الحفاظ على حالة الهدوء

في هذا السياق، رأى خبراء ومختصون في الشأن السياسي، أن الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس غير معنيتين في الوقت الراهن بالتصعيد العسكري على جبهة غزة، مشيرين إلى أن الطرفين معنيان بالحفاظ على حالة الهدوء القائمة منذ المواجهة الأخيرة في أيار/ مايو الماضي.

وحسب الخبراء، فإن الحالة الوحيدة التي يمكن الدخول فيها بمواجهة عسكرية محدودة ستكون في حال استشهاد الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، وسط ترجيحات أن تكون المواجهة بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل دون تدخل مباشر من حماس.

في هذا الإطار، قال الخبير السياسي، محمد مصلح لـ“إرم نيوز“، إن ”حماس والفصائل الفلسطينية غير معنية بالدخول في أي تصعيد عسكري جديد مع إسرائيل في الوقت الراهن، وإن التصريحات الأخيرة لحركة الجهاد الإسلامي وبعض الفصائل تأتي لاستفزاز إسرائيل“.

وأضاف مصلح، أن ”رفع مستوى الجهوزية العسكرية والتحذيرات لإسرائيل هو محاولة للضغط على السلطات الإسرائيلية لاتخاذ قرار ينقذ حياة الأسير هشام أبو هواش، إلى جانب أنها محاولة من بعض الفصائل لإثبات وجودها على الأرض، وأن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني يحذران بعضهما من الدخول في موجة تصعيد عسكرية مفتوحة، كما أن الفصائل الفلسطينية لها أولوياتها في الوقت الراهن التي تحول دون اتخاذها قرار التصعيد العسكري مع إسرائيل“.

وتابع ”الطرفان لا يرغبان بالدخول في موجة تصعيد جديدة، والحسابات لدى الجميع أكثر دقة من السابق، وأن تفكير الحكومة الإسرائيلية منضبط ويهدف للابتعاد عن التفكير بجولة تصعيد جديدة غير محسوبة العواقب، وأن حكومة نفتالي بينيت تخشى من الوقوع بفخ المعارضة الإسرائيلية حال أطلقت عملية عسكرية جديدة بغزة، لأن ذلك قد يدفع المعارضة للمطالبة بقوة بتشكيل حكومة وحدة جديدة بديلة عن الحكومة الحالية“.

وأفاد بأن ”ذلك سيؤدي إلى فتح ملفات غزة المغلقة خاصة الحصار، إضافة إلى أن أمريكا لا تدعم التصعيد المفتوح، علاوة على أن التركيز الإسرائيلي في الوقت الحالي على الملف الإيراني، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يسير على منهجية سلفه بنيامين نتنياهو في تهميش قطاع غزة، وأن أي تصعيد عسكري في الوقت الحالي سيكون بلا نتائج“.

وشدد مصلح على ”أهمية الموقف المصري، باعتباره أهم العوامل التي تحول دون الدخول في مواجهة عسكرية جديدة بغزة، وأن حماس لا يمكن أن تصطدم مع الجهود المصرية في الوقت الراهن، وأن إسرائيل تسعى للاستفادة من الضغط المصري على حماس لضبط الأوضاع الأمنية، فإسرائيل اكتفت بالرد الموضعي من أجل توجيه رسالة للجمهور الإسرائيلي فحواها أنه تم الرد على التوتر الأمني، والتأكيد على أن الرد ما زال قائما“.

نهاية حالة الهدوء

من جانبه قال الخبير السياسي، حسن عبده لـ“إرم نيوز“، إنه ”بات من الواضح عدم وجود رغبة إسرائيلية في تصعيد عسكري كبير بقطاع غزة، وإن رد الفعل الإسرائيلي على الصواريخ التي أطلِقت أمس تجاه شواطئ تل أبيب كان محسوبا بدقة“.

وأضاف عبده، أن ”الصواريخ التي أطلقت من غزة باتجاه شواطئ تل أبيب حدث كبير بالنسبة للإسرائيليين، وبتقديري فإن المستويين العسكري والسياسي كانا لا ينويان الرد على هذا الحدث، بسبب وجود إخفاق في صفارات الإنذار من الجانب الإسرائيلي، ولولا الإعلام الإسرائيلي الذي ضغط على المستويين السياسي والعسكري لما شهدنا حتى هذا الرد الضعيف“.

وأوضح أن ”الجيش الإسرائيلي ركز في قصفه على مناطق فارغة، ولم يؤد القصف إلى وقوع إصابات، وأن إسرائيل تحاول الحفاظ على حالة الهدوء غير المسبوقة على الجبهة الجنوبية“، منوها إلى أن ”ما جرى ينهي عمليا حالة الهدوء التي استمرت في قطاع غزة منذ ستة أشهر، والآن انتقلت الأمور إلى حالة من التوتر، وأن إسرائيل غير معنية بالتصعيد لوجود ملفات أكثر أهمية لديها بالوقت الراهن“.

وأشار عبده إلى أن ”هناك سببين لعدم رغبة إسرائيل بالتصعيد في غزة، الأول أنه لا يوجد هدف قابل للتحقيق ولا يمكن التباهي بأي انجاز في غزة بالوقت الحالي، وإدراك الحكومة الإسرائيلية أنه لا حل عسكريا في غزة، والسبب الثاني وجود ملفات أهم من غزة، مثل التوتر الأمني بالضفة الغربية والقدس إلى جانب الملفات الخارجية كالملف الإيراني وحزب الله“.

وحول إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية في حال استشهد الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، شدد عبده على أن ”حالة التوتر هي التي ستحكم الوضع الميداني، وربما يصبح الطرفان أمام حالة تصعيد محدودة دون الدخول في حالة حرب“.