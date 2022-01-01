إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء السبت، إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين، بعد اندلاع مواجهات عنيفة في قرية برقة بمدينة نابلس في الضفة الغربية.

وقال تلفزيون فلسطين إن ”92 إصابة تم تسجيلها خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية بُرقة شمال غرب نابلس، من بينها 5 بالرصاص المطاطي“.

بينما نقلت الوكالة الرسمية للأنباء ”وفا“ عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، قوله إن ”مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل برقة، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات الاختناق، وإصابات بالجروح والكسور“.

من جانب آخر، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، بعد اندلاع مواجهات أخرى مع الجيش الإسرائيلي، عند مدخلي قريتي عنزة وصانور، جنوب جنين.

وقالت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء الرسمية إن ”مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالقرب من شارع جنين – نابلس قرب دوار قرية عنزة، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق جراء استنشاقهم قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها الجيش“.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن ”قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية صانور، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين المواطنين وقوات الجيش“.

وأطلق الجنود الإسرائيليون خلال اقتحام القرية الفلسطينية الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت وقنابل الغاز باتجاه المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

وأضافت: ”كثف الجيش الإسرائيلي من تواجده العسكري في محيط بلدات وقرى يعبد، وعرابة، ومركة، والزاوية، وجبع، وعجة، وسيلة الظهر في مدينة جنين“.

وفي وقت سابق، أطلق مستوطنون متشددون دعوات لمسيرة باتجاه موقع مستوطنة ”حومش“ المخلاة، مما دفع المواطنين الفلسطينيين للخروج بمسيرات سلمية للتصدي لهذه المسيرة.

وطالبت الحكومة الفلسطينية على لسان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في وقت سابق، الأمم المتحدة بضرورة توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

ودعا اشتية الأمم المتحدة لتفعيل قراراتها الداعية إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

ويهاجم مستوطنون متطرفون بحماية من الجيش الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في القرى التابعة لجنين، ونابلس، شمال الضفة الغربية، منذ أسابيع، مما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في قرى برقة، صانور، وجبل صبيح بالضفة الغربية.