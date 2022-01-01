قناة عبرية: إسرائيل لا تريد جولة تصعيد عسكرية جديدة مع غزة

قالت القناة 12 العبرية، إن إسرائيل لا تريد جولة تصعيد عسكرية جديدة مع الجبهة الجنوبية (قطاع غزة) في الوقت الحالي، رغم رفض المستوى السياسي القبول بالصمت على إطلاق صواريخ من القطاع تجاه تل أبيب.

وأوضحت القناة العبرية أن ”صناع القرار في إسرائيل يواجهون تحديا أساسيا يتمثل في إدراكهم بأنه لا يمكن قبول مثل هذا القصف دون رد عسكري“.

وأضافت القناة: ”القيادة الإسرائيلية بحاجة إلى الرد على إطلاق الصاروخين من غزة تجاه تل أبيب بشكل مناسب، لكن دون وضع الجنوب في جولة أخرى من القتال“، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن ”قضية الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ أكثر من أربعة أشهر، من العوامل التي قد تؤدي إلى زيادة التوتر الأمني مع قطاع غزة، خاصة في ظل تهديدات حركة الجهاد الإسلامي وأمينها العام بالرد على إسرائيل في حال استشهد أبو هواش“.

ونقلت القناة عن نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، ألون شوستر، قوله: ”الفلسطينيون يعلمون أننا لن ندعهم يرتاحون إذا قرروا التصعيد، ونحن لن نقبل أن نكون كيس ملاكمة لهم“.

وفي السياق، وجهت المعارضة الإسرائيلية انتقادات شديدة اللهجة للحكومة الإسرائيلية بسبب عدم ردها على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب.

وقال عضو الكنيست عن حزب ”الليكود“، ميكي زوهار: ”هل سبق للحركة الإسلامية أن أذنت لإسرائيل بالرد؟“، في إشارة إلى حاجة حكومة نفتالي بينيت لإذن القائمة العربية الموحدة للرد العسكري على إطلاق الصواريخ.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن صباح اليوم السبت، رصده إطلاق صاروخين من قطاع غزة سقطا قبالة سواحل ”غوش دان“، مشيرا إلى أنه لم يتم تفعيل أي إنذار أو اعتراض للصواريخ.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: ”في وقت سابق هذا الصباح تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى، وفقا للسياسة المتبعة، لم يتم تفعيل إنذارات أو أعمال اعتراض“.

وفي وقت سابق، قالت القناة 13 العبرية، إن الجيش الإسرائيلي قام ببحث الرد على الصاروخين اللذين أطلقا من قطاع غزة، مشيرة إلى أنه بالتزامن مع ذلك تتواجد جهود وساطة مصرية لمنع أي تصعيد قد يحدث على قطاع غزة.

ومساء اليوم السبت، أعلنت فصائل فلسطينية مسلحة رفع درجة جاهزيتها العسكرية، وذلك إثر الأنباء التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 138 يوما.