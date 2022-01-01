وسط استنفار أمني.. فصائل عراقية تستعرض قوتها في ذكرى اغتيال سليماني

شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، استنفارًا للقوات الأمنية، تزامنًا مع مسيرات إحياء الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

واغتيل سليماني والمهندس، في مطار بغداد الدولي، مطلع العام 2020، عبر طائرات مسيرة أمريكية، في واقعة هزت العراق، والمنطقة.

وأحيا المئات من عناصر الفصائل المسلحة، ذكرى اغتيالهما في العاصمة بغداد، عبر التجمعات، والمسيرات الاحتجاجية، فضلًا عن إطلاق فعاليات أخرى تمتد لأسبوع آخر.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن حشود المشاركين توافدوا إلى منطقة الجادرية، بحضور شخصيات سياسية ودينية وأمنية بارزة، بينهم رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس أركان الهيئة عبد العزيز المحمداوي، إضافة إلى الأمين العام لـ“حركة النجباء“ أكرم الكعبي، ورئيس تجمع علماء المسلمين خالد الملا.

وجاءت المسيرة تحت شعار ”الرد المليوني“ وشهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا، محملة الإدارة الأمريكية مسؤولية اغتيال المهندس وسليماني.

وقال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، في كلمة له أمام المتظاهرين إن ”فتوى المرجعية والدور الإيراني، وبطولات قادة النصر حمت العراق من خطر داعش“ وفق تعبيره، وأضاف أن ”ثمن دماء قادة النصر سيكون خروج كامل القوات المحتلة من العراق“.

بدورها، استنفرت القوات الأمنية العراقية، عناصرها قرب مواقع التظاهرات، والمنشآت الحيوية، والبعثات الأجنبية، تحسبًا من ردة فعل ضدها، خاصة أن عناصر تلك الفصائل، نصبوا مجسمًا كبيرًا للسفارة الأمريكية، وأحرقوه.

وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“ إن ”أوامر صدرت من المراجع العسكرية، بضرورة تكثيف الانتشار قرب المحتجين، وأمام مقار الدولة، ورصد التحركات غير المعروفة، تحسبًا لأي طارئ“.

وأضاف المصدر، الذي طلب إخفاء اسمه، أن ”هذا الاستنفار سيستمر، خلال الأيام المقبلة، خاصة أنه تزامن مع بدء أعمال مجلس النواب الجديد، الذي سيعقد جلساته يوم 9 من الشهر الجاري“.

ولفت إلى أن ”الأوامر صدرت بمعالجة أي خرق قانوني، أو اعتداء على الجهات الرسمية، والأمن العام“.

في الإطار، أظهرت وثائق استخبارية عراقية، تحذيرات من هجوم مرتقب على السفارة الأمريكية في بغداد.

وبحسب وثيقة نشرتها وسائل إعلام محلية، فإن ”عناصر خارجة عن القانون، تنوي شن هجوم على السفارة الأمريكية لدى بغداد، في ذات الوقت الذي اغتيل فيه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني“.

وتجمع مئات المحتجين في أماكن عدة بالعاصمة بغداد، حيث رددوا شعارات: ”كلا كلا أمريكا“ و“لبيك يا عراق“، كما رفعوا لافتات كتب على إحداها باللغتين العربية والإنجليزية: ”الإرهاب الأمريكي يجب أن ينتهي“.

وكرر قياديون في الحشد المطالبة بخروج القوات الأجنبية من البلاد خلال التظاهرة، فيما وصف رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض اغتيال سليماني والمهندس بأنه ”جريمة نكراء“ ارتكبت ”بحق سيادة العراق، وشعب العراق، وبحق الحشد الشعبي“.

ومنذ اغتيال سليماني والمهندس، تكثفت الهجمات ضدّ المصالح الأمريكية في العراق، بصواريخ أو طائرات مسيرة أحيانًا، تستهدف محيط السفارة الأمريكية في العراق، أو قواعد عسكرية عراقية تضمّ قوات من التحالف الدولي، مثل: عين الأسد، أو مطار أربيل.