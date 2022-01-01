البرهان يحذر من "مهددات وجودية" تواجه السودان

حذر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يوم السبت، من ”مهددات وجودية“ تواجه البلاد، مشيرا إلى أنه ”لا يمكن التغافل عنها“.

وقال البرهان خلال كلمة بمناسبة العيد 66 لاستقلال السودان، إن ”بناء الدولة الحديثة القائمة على أسس الحرية والسلام والعدالة لن يأتي إلا بالتوافق والتراضي الوطني ونبذ الفُرقة والتشتت“.

وأضاف: ”تدركون جميعا الوضع العصيب الذي تمُر به بلادنا، وحجم التحديات والمصاعب والأزمات التي تحيط بكيان الوطن، وهي في الواقع مهددات وجودية لا يمكن التغافل عنها“.

وأشار إلى أنه لا يمكن مواجهة هذه المهددات ”إلا بالوعي التام، والأمانة الخالصة والشعور بالانتماء الحقيقي لهذا الوطن ووضع مصلحته فوق أي مصلحة أخرى“.

ودعا رئيس مجلس السيادة، السودانيين ”للتحلي بالحكمة وإعلاء قيمة الوطن والانتماء له فوق كل الانتماءات واستخلاص الدروس والعبر من التاريخ“.

وأشار إلى أن ”التنازع حول السلطة والانفراد بها وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات وتعطيل لحياة الناس يوجب على الجميع تحكيم صوت العقل“.

وبين البرهان أن ”التوافق طريقه قبول الحوار الجاد وهو مفتوح للجميع والسبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات“.

وجدد التأكيد على ”حماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والخراب، والمحافظة على الفترة الانتقالية ونجاحها واستكمال مهامها ومواصلة مسيرة السلام“.

ويمر السودان بحالة من انسداد الأفق السياسي، منذ أكثر من شهرين، مع تصاعد الاحتجاجات في الشارع الرافضة لوجود المكون العسكري في السلطة.

وتفاقمت الأزمة السياسية، مع تمسك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، بالاستقالة من منصبه، بعدما عجز لأكثر من شهر عن تشكيل حكومة متوافق عليها من كفاءات مستقلة نتيجة انقسامات القوى السياسية.

ودخل السودان في هذه الأزمة، عقب قرارات قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التي أعلن خلالها حالة الطوارئ وحل الحكومة المدنية ووضع حمدوك، قيد الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من الوزراء في الحكومة المحلولة والقادة السياسيين.

ورغم أن ”البرهان وحمدوك“ قد وقعا على ”اتفاق سياسي“، في 21 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عاد بموجبه رئيس الوزراء إلى منصبه، وأطلق سراح الوزراء والقادة السياسيين المعتقلين، إلا أن الاحتجاجات في الشارع لم تتوقف واستمرت رافعة شعارات ”لا تفاوض لا مساومة لا شراكة“.