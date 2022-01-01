فلسطين 2021.. عام ساخن زاخر بالأحداث

عاشت فلسطين في 2021، أياما مأساوية زاخرة بالأحداث السياسية والعسكرية والاجتماعية، امتدت تداعيات بعضها إقليميا ودوليا.

ورغم انتهاء ذلك العام، لا تزال بعض الأحداث مفتوحة على سيناريوهات عدة قد تكتمل ملامحها خلال 2022.

وكان من بين أبرز الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية خلال 2021، الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة التي خلفت خسائر بشرية واقتصادية واسعة، إلى جانب التطورات في الضفة الغربية وملفي الأسرى والاستيطان.

كما شهد العام الماضي فشل الفلسطينيين مجددا في إتمام إجراء الانتخابات العامة، وعودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة.

إلغاء الانتخابات

في مطلع العام الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما رئاسيا بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية لأول مرة منذ 15 عاما، بعد تعذر إجرائها على خلفية الانقسام بين حركتي فتح وحماس.

وبعد وضع اللمسات الأخيرة على إجراء الانتخابات، في شهري أيار /مايو وتموز/يوليو الماضيين، عاد عباس ليصدر مرسوما آخر بإلغائها لرفض إسرائيل إجراءها في مدينة القدس المحتلة.

وزادت هذه التطورات من الخلافات بين الفصائل الفلسطينية المستمرة في انقسامها منذ العام 2006، في وقت تسعى فيه مصر لإنجاز المصالحة الفلسطينية وحث جميع الأطراف على إنهاء الانقسام.

إخلاء حي الشيخ جراح

كان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، عنوانا بارزا خلال العام الماضي، حيث شهد مواجهات عنيفة بين سكانه والشرطة الإسرائيلية، بعد اعتزام السلطات إخلاءه بحجة أن ملكية منازله تعود لجمعية استيطانية.

وسرعان ما امتدت الأحداث في ”الشيخ جراح“ إلى مدينة القدس وتطورت إلى مواجهات في محيط المسجد الأقصى وأحيائه تخللها إصابة واعتقال مئات المقدسيين.

الحرب على غزة

شهد قطاع غزة حربا إسرائيلية مدمرة استمرت لمدة 11 يوما بدأت في السادس من أيار/ مايو 2021.

وبدأت الحرب بإطلاق حركة حماس صواريخ تجاه مدينة القدس المحتلة، ردا على مشاركة آلاف الإسرائيليين في ما يسمى ”مسيرة الأعلام“ التي وصلت إلى باحات المسجد الأقصى.

شن الطيران العسكري الإسرائيلي بعدها غارات عنيفة ومكثفة على القطاع، ما أدى إلى استشهاد 245 فلسطينيا، بينهم 65 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا، وفق إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.

كما أصيب المئات، فيما دمرت هذه الغارات آلاف المنازل والمباني والأبراج السكنية والمكاتب الصحفية، بين تدمير كلي وجزئي.

عودة العلاقات مع الولايات المتحدة

بعد قطيعة شهدتها العلاقات بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ترافقت مع وقف المساعدات المالية للفلسطينيين ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، استأنفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، العلاقات ببين الجانبين.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الرئيس الفلسطيني في رام الله، بعد أن كان يرفض الأخير لقاء وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو.

كما استأنفت إدارة بايدن ضخ مساعدات مالية لـ“أونروا“، فيما لا تزال السلطة الفلسطينية تطالب إدارة بايدن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وهي الخطوة التي تأجلت بسبب ضغوط إسرائيلية.

مقتل الناشط نزار بنات

فجرت حادثة قتل الناشط الفلسطيني المعارض نزار بنات، على يد عدد من عناصر الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية خلال اعتقاله من إحدى المناطق في محافظة الخليل بالضفة الغربية، موجة غضب واحتجاجات واسعة في الضفة الغربية.

واتهمت عائلة الناشط نزار بنات، السلطة الفلسطينية بتعمد قتل ابنها الذي توفي بعد أن انهال عليه عناصر الوحدة التي قدمت لاعتقاله بالضرب بالهراوات والعصي الحديدية.

وتواصل المحاكم الفلسطينية النظر في محاكمة العناصر المتهمين بقتله، وهي الخطوة التي تشكك العائلة في أن تقود للعدالة لنجلها.

وشهدت محافظات رام الله وبيت لحم، اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين وعناصر الأمن الفلسطيني خلال تظاهرات طالبت برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد هذه الحادثة، إلا أن هذه التظاهرات سرعان ما هدأت بعد أن اتهمت السلطة الفلسطينية حركة حماس بتأجيجها واستغلالها سياسيا.

فرار أسرى سجن جلبوع

تمكن ستة أسرى فلسطينيين في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، من الفرار من سجن جلبوع الشديد الحراسة، في حادثة أثارت تداعيات أمنية واسعة في إسرائيل.

وكشفت تفاصيل هذه الحادثة خللا أمنيا انعكس لاحقا على كافة السجون الإسرائيلية.

وتمكنت إسرائيل بعد عمليات تحرٍ ومتابعة واسعة من إعادة اعتقال الأسرى الستة، وقدمتهم للمحاكمة مجددا بتهم محاولة الهروب، هم وعدد من الأسرى الذين تم اتهامهم بمساعدتهم في عملية الهرب.

انتخاب مكتب سياسي لحماس

أنهت حركة حماس انتخابات مكتبها السياسي في الداخل والخارج، التي أفرزت إعادة انتخاب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة، فيما تم انتخاب يحيى السنوار رئيساً للحركة في قطاع غزة، وخالد مشعل رئيسا للحركة في الخارج.

وكشفت تقارير عدة عن وجود خلافات بين الصف الأول في قيادة الحركة تتمحور بشكل أساسي حول وجود الحركة ضمن المحور الإيراني في المنطقة، وهو التوجه الذي يدعمه هنية والسنوار.

وأشارت تلك التقارير إلى أن ”خالد مشعل يرى ضرورة أن تحاول الحركة إصلاح علاقاتها مع الدول العربية المهمة والابتعاد عن طهران التي تزود الحركة بالأموال والخبرات العسكرية“.

إجراء الانتخابات المحلية

رغم تعثر إجراء الانتخابات العامة في فلسطين، نجحت السلطة الفلسطينية في تنظيم انتخابات الهيئات المحلية والبلدية ومجالس الحكم المحلي في الضفة الغربية، فيما من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات خلال أشهر.

ورفضت حركة حماس السماح بإجراء هذه الانتخابات في قطاع غزة، وطالبت بدلا من ذلك بإجراء انتخابات عامة تكون الانتخابات المحلية جزءا منها.

لقاءات عباس غانتس

دفعت الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو، من الحكم في إسرائيل بعد 12 عاما من بقائه في منصبه، الحديث عن إعادة إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وضمت حكومة التغيير في إسرائيل التي يرأسها نفتالي بينيت، ويائير لابيد، بالتناوب، أشخاصا من المؤيدين لخيارات حل الدولتين وضرورة المضي قدما في مسار سياسي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

هذا الأمر تمت ترجمته إلى لقاءين بين وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ورغم النقلة النوعية التي مثلتها هذه اللقاءات في العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، إلا أن تقديرات المراقبين تشير إلى أنها ”لن تعدو كونها لقاءات لبحث ملفات أمنية وتسهيلات اقتصادية وإنسانية، بعيداً عن المسار السياسي“.

ويعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفضه لأي خطة سياسية تفضي لحل الدولتين، كما يرفض إجراء أي لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

أحداث ساخنة

وتزامنا مع هذه الأحداث الكبيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية ظلت سلسلة من القضايا على طريق العودة إلى الواجهة بشكل دائم ومتكرر.

وكانت من أبرز هذه القضايا قضية الأسرى الفلسطينيين الذين خاضوا خلال 2021 إضرابات جماعية وخطوات تصعيدية ضد مصلحة السجون الإسرائيلية، فيما يواصل بعضهم الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري.

ومن بين أقدم الأسرى المضربين عن الطعام الأسير هشام أبوهواش، الذي يواصل إضرابه منذ 136 يوما، في حين هددت حركة الجهاد الإسلامي باعتبار وفاته حال الإعلان عنها ”محاولة اغتيال“.

كما تبذل مصر وأطراف أخرى جهودا مضنية من أجل التوصل لصفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، حيث تعترف الحركة بأسر 4 إسرائيليين بينهم جنديان أسرا خلال عمليات عسكرية إبان الحرب على غزة عام 2014.

ويواجه إحراز تقدم في هذا الملف تحديات كبيرة، أبرزها التفاوت بين السقف الذي تطرحه الحركة والثمن الذي تبدي إسرائيل استعداداً لدفعه مقابل هذه الصفقة.

كما يواجه قطاع غزة خطر الوصول لحافة تصعيد عسكري جديد مع إسرائيل، في ظل اتهام الفصائل الفلسطينية لإسرائيل بالتنصل من تفاهمات التهدئة والمماطلة في رفع الحصار المفروض على غزة.

وتربط إسرائيل تشديد الحصار المفروض على غزة بإحراز تقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

كما شهد ملف الاستيطان في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية، تطورات كبيرة، خاصة بعد تزايد وتيرة الاستيطان بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما تحذر السلطة الفلسطينية من أنه قد يقود لإنهاء حل الدولتين وتفجير مواجهة مع إسرائيل.

ورافق العمليات الاستيطانية الإسرائيلية، تصاعد في المقاومة الشعبية ضدها، حيث انضمت منطقة جبل صبيح في نابلس إلى قائمة من المناطق الساخنة التي تشهد مواجهات مستمرة مع إسرائيل، يتخللها سقوط عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين أسبوعيا.