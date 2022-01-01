انفجار صاروخين أطلقا من غزة قبالة سواحل "تل أبيب"

أفادت مصادر إعلامية عبرية، اليوم السبت، بأن انفجاراً سمع دويه في البحر قبالة سواحل سواحل ”بات يام“ و“بلماخيم“ في منطقة ”غوش دان/ تل أبيب الكبرى“.

وتداولت مواقع ومنصات عبرية، فور انتشار أنباء الانفجار، صوراً ومقاطع من البحر تظهر تصاعد دخان كثيف من عرض البحر قبالة سواحل المنطقة المذكورة.

وقالت القناة العبرية 12 إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يبحث أنباء عن إطلاق صواريخ من قطاع غزة وسقوطها في البحر شمال إسرائيل.

من جهته، قال إيتاي بلومنتالر الصحفي الإسرائيلي بقناة ”كان“ العبرية، إن سكان وسط إسرائيل سمعوا صوت انفجار قوي وأن الجيش الإسرائيلي ما يزال يبحث الأنباء عن إطلاق صواريخ من غزة.

وذكر مكتب شرطة ”تل أبيب“ في بيان أولي إنها تلقت أنباء عن سماع أصوات انفجارات وتقوم بمتابعة الأمر للتحقق من الوضع.

وبحسب بيان الشرطة، فإنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، وما زالت القضية قيد الفحص.

ونقل الإعلام العبري عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنه تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة سقطا قبالة سواحل ”غوش دان“، ولم يتم تفعيل أي إنذار أو اعتراض للصواريخ.

وعبر حسابه في ”تويتر“ قال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: ”في وقت سابق هذا الصباح تم رصد اطلاق صاروخيْن من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى. وفقًا للسياسية المتبعة لم يتم تفعيل انذارات أو أعمال اعتراض“.

من جهته، قال يوسي يهوشع الصحفي بصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ إن الجيش الإسرائيلي يبحث سبل الرد على إطلاق الصاروخين من قطاع غزة نحو ”غوش دان“.

وعادة ما تجري فصائل فلسطينية على رأسها حركة حماس تجارب على صواريخ تطلقها في البحر، ولكن هذه المرة وصلت الصواريخ شمالاً وليس غرباً كما جرت عليه العادة.

وتأتي تلك الحادثة، والتي تغير فيها اتجاه الصواريخ المطلقة من قطاع غزة نحو شمال إسرائيل، في ظل توتر أمني شهدته الأيام الأخيرة في غزة.

وكانت فصائل فلسطينية قد هددت خلال الفترة الماضية بالتصعيد ضد إسرائيل بسبب السياسات القمعية بحق الأسرى خاصة فيما يتعلق بالأسير المضرب عن الطعام منذ فترة طويلة هشام أبوهواش والذي دخل في مرحلة صحية حرجة وباتت أوساط فلسطينية حقوقية تخشى على حياته.