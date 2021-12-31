تقرير: إسرائيل اعتقلت 8000 فلسطيني منهم 184 امرأة خلال 2021

كشف تقرير حقوقي فلسطيني، اليوم الجمعة، حصيلة الاعتقالات التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2021، والتي بلغت أكثر من 8000 فلسطيني.

وقال تقرير صادر عن 4 مؤسسات حقوقية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 8000 فلسطيني، منهم أكثر من 1300 قاصر وطفل، إلى جانب 184 من النساء.

وأصدر التقرير كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضّمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة–القدس.

وقال التقرير إن ”عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2021 نحو 4600 أسير، منهم 34 أسيرة، بينهن فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160 طفلا“.

ولفت إلى أن ”عدد الأسرى المرضى وصل إلى قرابة 600 أسير.. من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي- 81 عاما، وهو أكبر الأسرى سنا“، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل اعتقال 10 صحفيين فلسطينيين.

وبحسب التقرير، فقد ”بلغ عدد الأسرى القدامى قبل توقيع اتفاقية أوسلو 25 أسيرا، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس، المعتقلان منذ كانون الثاني/يناير عام 1983 بشكل متواصل“.

وأضاف: ”خلال هذا العام أصدرت سلطات الاحتلال 1595 أمر اعتقال إداري، غالبيتها بحق أسرى سابقين أمضوا أعواما في سجون الاحتلال“، منوها إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية يبلغ حوالي 500 معتقل.

وأكد التقرير أن ”عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد وصل إلى 547 أسيرا، وأعلاهم حكما الأسير عبد الله البرغوثي، الصادر ضده 67 حكما بالمؤبد، ومنهم 4 أسرى صدرت بحقهم أحكام بالمؤبد خلال العام 2021، وهم: ياسر حطاب، قاسم عصافرة، نصير عصافرة، ويوسف زهور“.

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني، الجمعة، إن ”المعتقلين الإداريين نحو 500 معتقل، سيشرعون، يوم غد السبت، بمقاطعة محاكم الاحتلال، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وأضاف أن ”المعتقلين الإداريين أكدوا، في بيان، أنهم اتخذوا موقفا وطنيا وجماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري“.

وأكد المعتقلون أنهم لن يكونوا ”جزءا من هذه المسرحية التمثيلية والمستفيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية، خاصة جهاز الشاباك، المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال“.

من جهة أخرى، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، من خطورة الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 137 على التوالي، رغم قرار سلطات الاحتلال تجميد أمر اعتقاله الإداري.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الهيئة حسن عبد ربه، لوكالة ”وفا“، إن الأسير أبو هواش في دائرة الخطر الشديد نتيجة إضرابه عن الطعام، وإن صحته تتراجع بشكل ملحوظ، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.

وأشار إلى أن أبو هواش فقد قدرته على الحركة، ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام، وتم نقله من سجن ”الرملة“ حيث يقبع، إلى مستشفى ”أساف هروفيه“.