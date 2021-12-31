العراق 2021.. حوادث مأساوية وانتخابات مبكرة ومحاولة اغتيال الكاظمي

شهد العراق خلال العام 2021، أحداثًا لافتة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، انعكست بشكل مباشر على أوضاع البلاد بشكل عام.

تفجير ساحة الطيران

شهدت البلاد في أول شهر بالعام 2021، حادثا دمويا، بعدما فجّر انتحاريان نفسيهما في منطقة الشورجة، المكتظة بالباعة والمتبضعين، في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، مما أدى إلى مقتل نحو 35 شخصًا، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وبعد التفجير، أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مقتل أبو ياسر العيساوي، نائب خليفة تنظيم ”داعش“ المتشدد.

زيارة البابا التاريخية

مطلع شهر آذار/مارس الماضي، قام بابا الفاتيكان فرانسيس، بزيارة تاريخية إلى العراق.

وزار البابا النجف والتقى المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، فضلًا عن زيارة مدينة أور الأثرية، مهد النبي إبراهيم، ومحافظة نينوى شمالي البلاد، التي تعرضت إلى دمار شامل، إثر الحرب التي شهدتها ضد تنظيم ”داعش“.

وشكلت زيارة البابا منعطفًا مهما للعراق، وسلطت الضوء على ما تعانيه البلاد من تحديات حديثة ومتراكمة، كما أنها أنعشت ملف السياحة، واحتُسبت ضمن إنجازات رئيس الحكومة الحالية الكاظمي.

”كارثة“ مستشفى ابن الخطيب

في حدث مُؤلم وقع بشهر نيسان/أبريل الماضي، التهمت النيران مستشفى ابن الخطيب، عقب انفجار إحدى أسطوانات غاز الأكسجين، في الردهة المخصصة لعلاج مرضى ”كورونا“، مما تسبب بوفاة 82 شخصًا، وإصابة 110.

وأثار الحدث تداعيات كبيرة، وصولا إلى استقالة وزير الصحة حسن التميمي، فيما فتح الحدث ملف المستشفيات في البلاد وطبيعة الإجراءات المتخذة فيها.

قمة بغداد

كانت واحدة من أبرز الأحداث الدبلوماسية التي شهدها العراق في 2021، حيث استضافت العاصمة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني عبدالله الثاني، إلى جانب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

وتركزت المناقشات في القمة على الجانب الاقتصادي، والتجاري بين البلدان الثلاث.

حريق جديد في مستشفى بالناصرية

أما في تموز/يوليو، نشب حريق في مستشفى الحسين التعليمي، بمحافظة ذي قار، مما تسبب بمصرع وإصابة 60 شخصًا، وفق مصادر رسمية، فيما قالت مصادر أخرى، إن العدد أكثر من ذلك بكثير، وأصيب في الحادثة أكثر من 100 شخص.

وتسببت تلك الحادثة بإقالة مدير صحة ذي قار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني، وإخضاعهم للتحقيق، فضلا عن صرف تعويضات لذوي الضحايا.

قمة دول الجوار

استضافت العاصمة بغداد، في شهر آب/أغسطس الماضي، قمة دول الجوار، باستثناء سوريا، وبحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وشاركت في القمة السعودية، والإمارات، والأردن والكويت وتركيا، ودول أخرى، مثل مصر وقطر، وإيران، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، وبريطانيا.

وأكد البيان الختامي للقمة التي حملت ”مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة“، على أهمية دعم جهود العراق في إعادة الإعمار، وتوفير الخدمات ودعم البنى التحتية، وتوحيد الجهود لتعزيز استقرار المنطقة وأمنها.

انتخابات مُبكرة

كانت الانتخابات المبكرة؛ الحدث العراقي الأبرز في 2021، حيث جرت عقب احتجاجات واسعة، أطاحت برئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي، وجاءت برئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي.

وتنافس أكثر من 3 آلاف مرشح، على 329 مقعدًا في المجلس النيابي، حيث يحق 24.9 مليون عراقي التصويت في عملية الاقتراع من أصل نحو 40 مليون نسمة.

وأفرزت تلك الانتخابات، فوزا كبيرا للكتلة الصدرية، بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، فيما حل تحالف تقدم (سني) في المرتبة الثاني، بحصوله على 38 مقعدا.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الجديد، أولى جلساته الشهر المقبل، بدعوة من رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح.

محاولة اغتيال الكاظمي

والشهر الماضي، أعلن الجيش العراقي نجاة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من محاولة ”اغتيال“ عبر هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت، مقر إقامته.

وقالت خلية الإعلام الأمني، إن ”رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد“.

وأضافت في بيان أن ”الكاظمي لم يصب بأي أذى، وهو بصحة جيدة“، مؤكدة أن قيام ”القوات الأمنية بالإجراءات اللازمة بصدد المحاولة الفاشلة“.

وشكل هذا الحدث منعطفا وتحولا في تعامل الجهات المسلحة مع رئيس الوزراء، وهذه المرة التي يتطور فيها الخلاف إلى تلك المستويات، وما زالت التحقيقات جارية، بشأن ذلك.

انسحاب كامل

وقبل أيام أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، استكمال خروج جميع قوات التحالف الدولي ومعداته القتالية إلى خارج بلاده وذلك قبل يومين من الموعد المحدد لذلك في نهاية العام الحالي.

وكتب الكاظمي، وهو القائد العام للقوات المسلحة العراقية في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق“.

وأضاف الكاظمي: ”أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، التي تقود التحالف“.

ويستعد العراقيون للاحتفال بالعام الجديد، فيما بدت مظاهر الاحتفالات بارزة في العاصمة بغداد، والمحافظات الأخرى، مثل نينوى، والأنبار، والنجف، عبر وضع شجرة أعياد الميلاد، والتجمع في المتنزهات الرئيسية، فضلا عن فعاليات الغناء وغيرها.