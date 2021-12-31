الأمن السوداني: مقتل 4 متظاهرين وإصابة 346 آخرين في مدن مختلفة

أعلنت الشرطة السودانية اليوم الجمعة، مقتل 4 متظاهرين وإصابة 346 شخصا بينهم 49 شرطيا، خلال احتجاجات شهدتها مدن سودانية، أمس الخميس.

وقالت الشرطة في بيان صحفي الجمعة، إن الاحتجاجات التي خرجت بولايات ”الخرطوم/ البحر الأحمر/ نهر النيل/ الجزيرة وكسلا“ واجهتها الشرطة بتنفيذ خطة التأمين المجازة بواسطة لجان أمن الولايات.

وأضاف البيان: خلال الاحتجاجات ”حدثت 4 وفيات بمحلية أم درمان وإصابة 297 متظاهرا وإصابة 49 من قوات الشرطة منهم 2 من الضباط“.

وأشار إلى ”حرق ثلاث مركبات شرطة بمحلية شرق النيل، وفي ولاية الجزيرة أصيب شرطي، وفي كسلا أصيب 3 من أفراد الشرطة، وفي ولاية البحر الأحمر أصيب مواطن واحد“.

وقالت الشرطة إن ”مشاركة المتفلتين وأصحاب الغرض وسط المتظاهرين جنحت للتخريب والاعتداء على القوات بتكتيك واضح ومنظم يدل على مشاركة محترفين بقيادات تضمر العداء للقوات النظامية“.

ولفتت إلى أن ”المتفلتين ظلوا يستغلون المواكب والتعبير السلمي، للانحراف به نحو المواجهة مع القوات النظامية بدلا عن التعبير السلمي بمطالبهم، مما يخرج الحراك عن مساره إلى العنف والمواجهة“.

وكان العميد الطاهر أبو هاجة، مستشار رئيس مجلس السيادة، اتهم ”أيادي خفية تحاول جر البلاد نحو الفوضى“، بما جرى من أعمال تخريب الخميس، ”لأنها لا تريد لا انتخابات ولا ديمقراطية، وإنما فترة انتقالية إلى ما لا نهاية“.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء ”سونا“ الجمعة، إن ”هذه الجهات مرصودة ومعروفة ولن يُسمح لها بأن تجر البلاد إلى الهاوية وتطبيق مخططات الخراب التي نفذت في دول أخرى لتقسيم السودان وتفتيته“.

ويمر السودان بحالة من انسداد الأفق السياسي، منذ أكثر من شهرين، مع تصاعد الاحتجاجات في الشارع الرافضة لوجود المكون العسكري في السلطة.

وتفاقمت الأزمة السياسية، مع تمسك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، بالاستقالة من منصبه، بعدما عجز لأكثر من شهر عن تشكيل حكومة متوافق عليها من كفاءات مستقلة نتيجة انقسامات القوى السياسية.

ودخل السودان في هذه الأزمة، عقب قرارات قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التي أعلن خلالها حالة الطوارئ وحل الحكومة المدنية ووضع حمدوك، قيد الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من الوزراء في الحكومة المحلولة والقادة السياسيين.

ورغم أن ”البرهان وحمدوك“ قد وقعا على ”اتفاق سياسي“، في 21 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عاد بموجبه رئيس الوزراء إلى منصبه، وأطلق سراح الوزراء والقادة السياسيين المعتقلين، إلا أن الاحتجاجات في الشارع لم تتوقف واستمرت رافعة شعارات ”لا تفاوض لا مساومة لا شراكة“.