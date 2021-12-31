السودان.. مستشار البرهان يعتبر المظاهرات "إهدارا" للوقت ويحذر من تقسيم البلاد

اعتبر مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني، العميد الطاهر أبو هاجة، يوم الجمعة، أن المظاهرات الحالية ”إهدار“ للوقت؛ لأنها لن تقود إلى حل سياسي، محذرا في الوقت نفسه من ”تقسيم البلاد“.

وتأتي تصريحات مستشار رئيس المجلس، عبدالفتاح البرهان، غداة مظاهرات حاشدة شهدتها العديد من المدن السودانية تطالب بحكومة مدنية كاملة بعد استبعاد المكون العسكري من السلطة.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل 4 متظاهرين برصاص الأمن السوداني في مدينة أم درمان، خلال تظاهرات ”30 ديسمبر“ التي عمت أرجاء البلاد.

وقال أبو هاجة، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء ”سونا“، الجمعة، إن ”المظاهرات ما هي إلا استنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد، وإهدار للطاقات والوقت، فيما لا جدوى منها“.

وأضاف أن ”هذه التظاهرات لن توصل البلاد إلى حل سياسي“.

وأكد أن ”التوافق الوطني والالتفاف حول قضايا البلاد العليا والحوار هو الطريق الأوحد نحو استقرار السودان“.

وقال إن ”هنالك أيادي خفية تحاول جر البلاد نحو الفوضى وهي لا تريد لا انتخابات ولا ديمقراطية، وإنما تريد فترة انتقالية إلى ما لا نهاية“.

وأشار أبو هاجة إلى أن ”هذه الجهات مرصودة ومعروفة ولن يُسمح لها بأن تجر البلاد إلى الهاوية، وتطبيق مخططات الخراب التي نفذت في دول أخرى لتقسيم السودان وتفتيته“.

ويمر السودان بحالة من انسداد الأفق السياسي، منذ أكثر من شهرين، مع تصاعد الاحتجاجات في الشارع الرافضة لوجود المكون العسكري في السلطة.

وتفاقمت الأزمة السياسية، مع تمسك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، بالاستقالة من منصبه، بعدما عجز لأكثر من شهر عن تشكيل حكومة متوافق عليها من كفاءات مستقلة نتيجة انقسامات القوى السياسية.

ودخل السودان في هذه الأزمة، عقب قرارات قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التي أعلن خلالها حالة الطوارئ وحل الحكومة المدنية ووضع حمدوك، قيد الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من الوزراء في الحكومة المحلولة والقادة السياسيين.

ورغم أن ”البرهان وحمدوك“ قد وقعا على ”اتفاق سياسي“، في 21 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عاد بموجبه رئيس الوزراء إلى منصبه، وأطلق سراح الوزراء والقادة السياسيين المعتقلين، إلا أن الاحتجاجات في الشارع لم تتوقف واستمرت رافعة شعارات ”لا تفاوض لا مساومة لا شراكة“.