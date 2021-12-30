لجنة أطباء السودان تعلن مقتل 4 متظاهرين في مليونية 30 ديسمبر

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الخميس، مقتل 4 متظاهرين برصاص الأمن السوداني في مواكب أم درمان خلال تظاهرات ”30 ديسمبر“ التي عمت أرجاء البلاد.

وقالت اللجنة في بيانات متتابعة عبر صفحتها في فيسبوك، إن عدد قتلى تظاهرة اليوم بلغ 4 على الأقل جميعهم بالرصاص الحي، ليرتفع عدد القتلى بداية من شهر أكتوبر إلى 52 قتيلاً.

واتهمت اللجنة قوات الأمن ”باختطاف مصاب برصاص حي على العنق وهو على جهاز تنفس صناعي، بمعية الفريق العامل على نقله بسيارة إسعاف من مستشفى الأربعين إلى مستشفى أم درمان لتلقي الخدمة العلاجية لحالته الحرجة“.

وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت في وقت سابق اليوم على عشرات الآلاف من المحتجين المعارضين للحكم العسكري.

وتعرض المتظاهرون لهذه القنابل على بعد بضع مئات الأمتار من القصر الرئاسي، مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش.

وأضافت اللجنة أن ”المطاردات (للمتظاهرين) تتواصل داخل الأحياء مع إطلاق الرصاص الحي والانتهاك السافر لحرمات المنازل“.

وأفاد شهود بأن تظاهرات مماثلة انطلقت في مدن سودانية أخرى وخصوصا كسلا وبورسودان (شرق) وأيضا في كدني (جنوب).

وعطلت السلطات في السودان، الخميس، خدمة الإنترنت في البلاد وأغلقت الجسور الرابطة بين مدن الخرطوم الثلاث بـ ”الكونتينرات“ والأسلاك الشائكة.

ودرجت السلطات على قطع خدمات الإنترنت والاتصالات في البلاد قبل كل احتجاجات شعبية تطالب بإسقاط الحكومة الانتقالية في البلاد.

ودعا معارضو للحكومة في السودان للمشاركة في احتجاجات هي الحادية عشر منذ إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر لإسقاط ما وصفته بالانقلاب والمطالبة بالحكم المدني.

واستبقت السلطات السودانية مليونية 30 كانون الأول/ ديسمبر بحملة اعتقالات لعدد من أعضاء لجان المقاومة بأحياء جبرة، الصافية، والخرطوم شرق“، حتى صبيحة اليوم عقب إعادة سلطات الاعتقال والتفتيش لجهاز المخابرات العامة.

وأعلنت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع عن إغلاق الجسور الرابطة بين مدن الخرطوم الثلاث أمام حركة السير.