خلال اتصال هاتفي.. محمد بن زايد والصدر يؤكدان أهمية بقاء العراق ضمن امتداده العربي

أعلن مكتب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر في بيان، أن الأخير تلقى، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية ”واع“، أكد الجانبان على ”أهمية بقاء العراق ضمن امتداده العربي“.

ونقلت الوكالة عن بيان مكتب الصدر قوله إن ”ولي عهد أبو ظبي هنّأ زعيم التيار الصدري خلال الاتصال بمناسبة فوز الكتلة الصدرية بالانتخابات البرلمانية التشريعية التي أُجريت في العراق مؤخرًا.“

وأضاف البيان، أن ”الجانبين أكدا على بقاء العراق ضمن امتداده العربي، وضرورة استمرار ودوام العلاقة بين البلدين“، كما ”ناقشا أهم القضايا المشتركة بين البلدين، وسبل تدعيم التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والمنطقة“.

وقبل سنوات، زار مقتدى الصدر كلًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، و المملكة العربية السعودية، كما اتخذ الصدر، في الآونة الأخيرة،- مواقف أوحت باستقلاليته عن النفوذ الإيراني، وهتف أنصاره عدة مرات ضد الوجود الإيراني في العراق.

وحصدت ”الكتلة الصدرية“ التابعة للصدر 73 مقعدًا في البرلمان العراقي الجديد، من أصل (329)، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأثيرت خلافات حول تلك الانتخابات، بسبب خسارة الفصائل المسلحة، لعدد من مقاعدها، وحاولت الضغط على المفوضية، عبر الاحتجاجات الميدانية، للحصول على مقاعد إضافية، لكنها أخفقت بذلك، ما اضطرها إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية، لإلغاء الانتخابات.

لكن المحكمة الاتحادية، ردت تلك الدعوى في جلستها التي عقدتها، يوم الإثنين الماضي، وصادقت على النتائج النهائية للانتخابات، حيث انتقلت الكتل السياسية إلى مرحلة المشاورات لتشكيل الحكومة.

وفي آخر تلك التطورات، استقبل الصدر، أمس الأربعاء، قوى الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يضمّ كتلًا سياسية ممثلة للحشد الشعبي.

وكان الطرفان قد التقيا، مطلع كانون الأول/ ديسمبر أيضًا، بعد أسابيع من التوترات الناجمة عن الاختلافات في وجهات النظر بشأن شكل الحكومة المقبلة.

ومن شأن المفاوضات الهادفة لاختيار رئيس جديد للحكومة، وتشكيل مجلس جديد للوزراء، أن تكون طويلة، حيث إنه على الأحزاب الشيعية المهيمنة على السياسة في البلاد التوصل إلى توافق فيما بينها لهذا الغرض.

وتتركز النقاشات السياسية حاليًا حول البحث بشأن ترشيح شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان، وسط عدم رغبة الفصائل الموالية لإيران بإعادة ترشيح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي مرةً جديدةً للمنصب.