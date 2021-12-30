تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة.. الرئيس العراقي يدعو البرلمان للانعقاد الشهر المقبل

أصدر الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، مرسوما يدعو فيه البرلمان الجديد للانعقاد في التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل؛ ما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة، وفق ما أوردته، وكالة ”رويترز“.

وسينتخب النواب رئيس البرلمان ونائبين له في جلستهم الأولى.

وسينتخبون لاحقا رئيسا جديدا للبلاد يكلف زعيم الكتلة الكبرى في البرلمان بتشكيل الحكومة.

وقال صالح في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر ”وقعت المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد، التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل“.

وأضاف ”الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين، وهذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر“.

وينص الدستور العراقي النافذ في البلاد منذ عام 2005، بعقد أولى جلسات البرلمان بعد 15 يوما فقط من تاريخ تصديق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية.

وقّعتُ المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الاحد، ٩ كانون الثاني ٢٠٢٢، والآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين،وهذا يستوجب التكاتف من اجل تحقيق الاصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر. pic.twitter.com/Goi8tDKBak — Barham Salih (@BarhamSalih) December 30, 2021

وصدقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الاثنين الماضي، على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر، ورفضت الطعون التي تقدمت بها فصائل شيعية مدعومة من إيران، معطلة مسعاها لتغيير نتيجة الانتخابات التي لم تحقق فيها نتائج جيدة.

ويسمح الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا للبرلمان المنتخب بالانعقاد، ويمهد الطريق لمفاوضات مكثفة للاتفاق على رئيس للوزراء وحكومة يخلفان مصطفى الكاظمي وحكومته.

وكان أكبر فائز في الانتخابات هو التيار الصدري الذي يقوده رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، المعارض لنفوذ كل من إيران والولايات المتحدة.

وحصل التيار الصدري على 73 مقعدا وهو عدد أكبر مما حصل عليه أي فصيل آخر في المجلس المتشرذم الذي يضم 329 مقعدا.

وفاز التكتل الموالي لإيران بما يصل إجمالا إلى 17 مقعدا نزولا من 48 في 2018.

وأصدر زعيم تحالف الفتح السياسي الشيعي المدعوم من إيران، هادي العامري، بيانا تعهد فيه بالالتزام بحكم المحكمة.

وعبرت عصائب أهل الحق، وهي جماعة مسلحة تابعة لتحالف الفتح، عن خيبة أملها إزاء الحكم، دون أن تذكر ما إذا كانت ستسعى للطعن عليه.

وتلا رئيس المحكمة جاسم محمد الحكم برفض الدعوى قائلا إن الاعتراضات على النتيجة، بغض النظر عن الأسس التي تستند إليها، تقوّض قيمة التصويت وتضعف ثقة الناخبين وتعرقل العملية السياسية.

وقال إن الحكم بات ملزما للسلطات كافة.