الصومال.. 7 قتلى بهجوم لجماعة الشباب قرب مقديشو

قال ضابط شرطة وسكان، إن مقاتلي جماعة الشباب الصومالية هاجموا بلدة قرب العاصمة مقديشو، الخميس، وقتلوا ما لا يقل عن 7 واشتبكوا مع قوات الأمن الحكومية.

وذكرت الشرطة والسكان في بلعد، على بعد 30 كيلومترا شمالي مقديشو، أن مقاتلي الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة هاجموا قوات الأمن التي تحرس جسرا عند مدخل البلدة في وقت مبكر صباح اليوم وتغلبوا عليها.

وقال النقيب بالشرطة فارح علي، إن المقاتلين ظلوا لفترة وجيزة في البلدة بعد الهجوم ثم غادروا.

وأضاف ”لم يأت (مقاتلو) الشباب إلى مركزنا لكنهم سيطروا على البلدة بأسرها خلال القتال وغادروا دون القيام بدوريات“.

وذكر لوكالة ”رويترز“: ”على حد علمي هناك نحو ثمانية قتلى منهم جنود“.

يأتي ذلك، بالتزامن مع خلاف سياسي بين أطراف الحكم بالصومال، حول تنظيم انتخابات طال انتظارها على وقع أزمة مؤسساتية خطيرة.

ودفعت الخلافات، الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد إلى تعليق مهام رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، الاثنين الماضي، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها ”انقلاب غير مباشر“.

بدوره، اتهم رئيس الوزراء الصومالي، رئيس البلاد، بتدبير محاولة انقلاب مع تصاعد الخلاف السياسي بين الزعيمين.

وقال روبلي في بيان نشِر على صفحة وكالة الأنباء الصومالية الحكومية عبر فيسبوك، إن ”الخطوات التي اتخذها الرئيس هي محاولة انقلاب على الحكومة وانتهاك للدستور“.

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء الصومالي، إنه ”أمر جميع قوات الأمن بتلقي الأوامر منه مباشرة“، ما قد يعمق الخلافات بينه وبين الرئيس محمد عبد الله محمد.

من جهتها، حثت السفارة الأمريكية في الصومال قادة البلاد على اتخاذ ”خطوات فورية“ للتهدئة.

وجاء في تغريدة لحساب السفارة الأمريكية على موقع تويتر ”نحث قادة الصومال بشدة على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة التوترات في مقديشو، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية، وتجنب العنف“.