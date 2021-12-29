وزير لبناني سابق لـ "إرم نيوز": لا نراهن على الحكومة طالما قرارها عند حزب الله (فيديو)

اعتبر اللواء أشرف ريفي، وزير العدل اللبناني السابق، أنه لا يمكن التعويل على الحكومة اللبنانية الحالية في ظل تحكم حزب الله بقراراتها، وقال: ”لا نراهن عليها طالما ظل القرار عند حزب الله“.

وذكر وزير العدل اللبناني السابق، في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن ”رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لديه نوايا حسنة، لكنه لا يستطيع تنفيذ أي شيء ضمن التركيبة الحالية في لبنان“.

وأوضح أن عرقلة تحقيقات السلطات اللبنانية في تفجير مرفأ بيروت تزيد من شك اللبنانيين بحزب الله ودوره في استخدام ”نترات الأمونيوم“، مشيرا إلى أنهم (حزب الله) أبقوا عليها لسنوات بمساعدة حلفائهم.

وأشار إلى أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق من الشهر الجاري إلى بيروت تعني الكثير بالنسبة للبنانيين.

وحول المبادرة الفرنسية لنزع فتيل الأزمة بين المملكة العربية السعودية وبيروت، قال وزير العدل اللبناني السابق إنه ”كانت لدينا تحفظات عليها“.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري عن مبادرة فرنسية سعودية لحل الأزمة بين الرياض وبيروت.

وقال الرئيس الفرنسي من مدينة جدة السعودية إنه أجرى برفقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في إطار مبادرة لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت.

وأتت المبادرة غداة إعلان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته رسميا، بعد الضجة التي أثارتها تصريحاته ضد التحالف العربي في اليمن.

وأكد اللواء أشرف ريفي ضرورة أن يتم رفع اليد الإيرانية عن لبنان، مشيرا إلى أن ”عملاء إيران موجودون في العراق وسوريا واليمن“.

واعتبر أن النظام الإيراني ”يعيث فسادا وخرابا وتدميرا.. ولم نرَ منه خيرا“.

وحول إعلان الرئيس اللبناني ميشيل عون إنهاء الأزمة الاقتصادية في غضون 7 سنوات، قال ريفي: ”لا نراهن على كلامه، ولو كان حكيما لكان عمل تحولا في مجرى لبنان“، ورأى أن الرئيس ميشال عون يقدم فاتورة لحزب الله.

كما اعتبر وزير العدل السابق أن الأوضاع في لبنان لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه، مشيرا إلى أن ”هناك قوى في لبنان تساير حزب الله، لكن هناك من يرفض الوضع القائم“.

وأشار اللواء أشرف ريفي إلى أن ”الانتفاضة في لبنان قادمة، لكنها ليست في الشارع بل في كل مكان وهي ترفض أن يظل الواقع كما هو“.