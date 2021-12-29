الكاظمي يعلن انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في العراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء، انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في بلاده، مشيراً إلى أن دورها أصبح يقتصر على المشورة والدعم.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر ”تويتر“: إن ”المهام القتالية للتحالف الدولي انتهت، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق، وأصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الإستراتيجي“.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: ”‏نشكر دول وقيادة التحالف الدولي وجيراننا وشركاءنا في الحرب ضد داعش ونؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا“.

انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق. أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي.

نشكر دول وقيادة التحالف الدولي وجيراننا وشركاءنا في الحرب ضد داعش ونؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا.

عاش العراق — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) December 29, 2021

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أكدت الثلاثاء، أن أعداد المستشارين داخل القواعد العراقية قليلة جداً، بينما أشارت إلى أن مهمة التحالف الدولي تحولت بالكامل من قتالية إلى استشارية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية إن ”اللجنة العسكرية الأمنية العليا أجرت أربع جولات حوار مع التحالف الدولي، وتم الاتفاق على مغادرة القوات القتالية وتحول المهمة من القتالية الى الاستشارة والدعم والتعاون في مجال التدريب والتسليح“.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، مؤخرا خلو قاعدتي ”حرير“ الجوية في محافظة أربيل في إقليم كردستان، و“عيد الأسد“ في الأنبار، من قوات التحالف القتالية، حسب الوكالة العراقية الرسمية.

وتوصلت بغداد وواشنطن، في 26 يوليو/تموز الماضي، إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات الأمريكية القتالية من العراق بحلول نهاية العام الجاري، في حين سيبقى عدد غير معلوم من القوات الأمريكية لتقديم المشورة وتدريب القوات العراقية.‎

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، آنذاك، أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام مهمتها القتالية لتباشر مرحلة جديدة من التعاون العسكري مع بغداد.

وعادت القوات الأمريكية إلى العراق بعد خروجها منه، العام 2011، استنادًا إلى ”اتفاقية الإطار الإستراتيجي“، بعد سيطرة تنظيم داعش على أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية 2014.

وتمكنت القوات الأمريكية والعراقية من طرد التنظيم من كل مناطق سيطرته في البلاد، بعد شنها آلاف الغارات الجوية، وتقديمها التدريب والمعدات العسكرية للجيش والقوات المسلحة العراقية الأخرى.

وتشكك الفصائل المسلحة والأحزاب الموالية لإيران في الانسحاب الأمريكي من البلاد، وتروج على الدوام، بأنه انسحاب شكلي، بهدف تأجيج الرأي العام، ومحاولة إيجاد ذرائع للبقاء، في ظل المطالبات المتصاعدة حول ضرورة إنهاء وجود تلك الفصائل.

وتعرضت المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد قبل أيام لهجوم بالصواريخ، ما اعتبرته أوساط إعلامية رسائل من الفصائل المسلحة، تجاه ملف الانسحاب الأمريكي.