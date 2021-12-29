الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا لحماس على حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، قصف بضع نقاط للضبط الميداني التابعة لحركة حماس، والمنتشرة على حدود قطاع غزة، وذلك ردا على إصابة عامل إسرائيلي، برصاص أطلقه فلسطيني على الحدود الشمالية للقطاع .

وقال الجيش الإسرائيلي عبر تويتر ”وردت أنباء عن وقوع حادث إطلاق نار بالقرب من السياج الحدودي شمال قطاع غزة، ونتيجة لإطلاق النار أصيب عامل بجروح طفيفة على ما يبدو“، مشيرا إلى أن التفاصيل قيد الفحص.

ראשוני: התקבל דיווח על אירוע ירי בסמוך לגדר בצפון רצועת עזה. כתוצאה מהירי נפצע אזרח ככל הנראה באורח קל. הפרטים בבדיקה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 29, 2021

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إصابة العامل بجروح طفيفة، مشيرة إلى أنه تلقى العلاج في مستشفى ”برزيلاي“ في عسقلان.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي ”هذا إسرائيلي يعمل لصالح شركة مدنية متعاقدة مع الوزارة، وكان يقوم بأعمال صيانة وأصيب بجروح طفيفة في ساقه“.

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، إن ”فلسطينيا من غزة أطلق النار تجاه الحدود شمال القطاع غزة؛ ما أدى لإصابة عامل من الجيش كان يعمل بالقرب من العائق الذكي عند الحدود“.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أن العامل الإسرائيلي أصيب خلال عمله في صيانة الجدار الأمني على حدود غزة في منطقة ”ناحل عوز“.

وأوضحت الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي رد على الحدث الأمني بإطلاق قذائف الدبابات على مواقع تابعة لحركة حماس شمال القطاع، مشيرة إلى أنه استهدف أربع نقاط مراقبة منتشرة على الحدود.

وأضافت الصحيفة ”بسبب حادث إطلاق النار على حدود غزة، أمر الجيش الإسرائيلي المزارعين في غلاف غزة بإخلاء الحقول القريبة من الحدود حتى إشعار آخر“.

وفي السياق، أكدت مصادر محلية فلسطينية تعرض نقاط المراقبة التابعة لحركة حماس والمنتشرة على حدود قطاع غزة لقصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار بالرشاشات الثقيلة.

وحسب المصادر الفلسطينية، فإن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائفها تجاه عدد من نقاط ”الضبط الميداني“ على الحدود، إضافة إلى إطلاق نار كثيف من الرشاشات الثقيلة، فيما لم يبلغ عن وقوع أي إصابات في الجانب الفلسطيني.

يذكر أن الحادث، جاء عقب فترة طويلة من الهدوء بين إسرائيل وقطاع غزة، ورغم إعلان إسرائيل استكمال بناء الجدار الأمني مع القطاع.

وكانت فصائل فلسطينية حذّرت خلال الفترة الماضية من التلكؤ في إعمار غزة ورفع الحصار؛ ما ينذر بمواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل وفق تقديراتهم.