انقسام إسرائيلي حول لقاء غانتس عباس في تل أبيب

أثار لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الثلاثاء، عاصفة من التعليقات المتباينة داخل الأحزاب السياسية والوزراء في إسرائيل.

والتقى غانتس، بالرئيس عباس، في تل أبيب الليلة الماضية، حيث استمر اللقاء لساعتين ونصف الساعة، وفق ما ذكره مكتب غانتس، وبحث الطرفان عدة جوانب اقتصادية وسياسية مختلفة.

ونقلت القناة ”7“ العبرية، أن ”رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، كان يعارض نية وزير الدفاع بني غانتس، عقد لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث أعرب عن استيائه من هذا اللقاء“.

بدورها، انتقدت المعارضة الإسرائيلية لقاء غانتس، بالرئيس محمود عباس، حيث أكد حزب ”الليكود“ في بيان له، أن ”حكومة بينيت الاسرائيلية الفلسطينية، تعيد الرئيس عباس والفلسطينيين إلى جدول الأعمال“.

ووفق بيان صادر عن الحزب المعارض، قالت فيه، إن ”تقديم تنازلات خطيرة على أمن إسرائيل، هو مسألة وقت“، بحسب ما ذكرته قناة ”كان“.

وعلق وزير البناء والإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين، لقناة ”كان“ العبرية على اللقاء، بالقول: ”لا أعلق أهمية كبيرة على اللقاء، ولن أدعو أي شخص إلى منزلي، يدفع رواتب لقتلة إسرائيليين“.

وأوضح، أنه ”لا توجد خطة سياسية مطروحة على الطاولة، والأمريكيون يعرفون ذلك أيضًا، لكن العلاقات مع السلطة الفلسطينية موجودة“.

بينما أكد حزب الصهيونية الدينية المتشدد، في بيان له، تعليقًا على اللقاء بالقول: ”10 سنوات نجح فيها اليمين الإسرائيلي بجعل الرئيس عباس، شخص غير ذي صلة، وغير مرغوب فيه بالعالم، وتمت إزالته من أي خطاب سياسي، ومنع إقامة دولة إرهابية في قلب إسرائيل من جدول الأعمال“.

وأوضح الحزب المتشدد في بيانه ”بينيت وحكومته اليسارية، يعيدون اتفاقية أوسلو إلى الطاولة، والرئيس عباس إلى وسط المسرح“، لافتًا أن رئيس الوزراء بينيت، سيئ لليهود، وفق البيان.

كما هاجمت عضو الكنيست عن حزب الصهيونية وريت ستروك، رئيس الوزراء بينيت، حيث اتهمته بأنه ”يدعم كل الخطوات التي حارب ضدها، وبكى ضدها دائمًا“، لافتة أنه يتجه إلى الهاوية، بعد سماحه بعقد هذا اللقاء.

بينما انتقد عضو الكنيست، ورئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، اللقاء قائلًا: ”الاجتماع الذي يجب الحديث عنه، هو اجتماع يجب أن يعقد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، ورئيس السلطة الفلسطينية، للترويج لحل سياسي حقيقي، بما في ذلك إنهاء احتلال إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية. وبهذا، تكون مصلحة مشتركة للشعبين“.

ونقلت إذاعة ”الجيش الإسرائيلي“ عن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، تعليقه على اللقاء بالقول: ”أنا أؤمن بالحوار، وأعتقد أن الاجتماع كان مهمًا، والتعاون الأمني هو جزء من الحرب على العمليات ضد الإسرائيليين، ونحتاج إلى إيجاد مسارات للحوار مع الجوار“.

بينما رحب وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتش، باللقاء بين غانتس وعباس، قائلًا: ”إنه تقوية للروابط وسعي للتوصل إلى حل سياسي، يصبّ في مصلحة الشعبين“.

واعتبر عضو الكنيست موسى راز، من حزب ”ميرتس“، أن هذا اللقاء يحافظ على الاتصال بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو اتصال مهم جدًا للتنسيق بين الشعوب، وفرصة التوصل إلى السلام، في اليوم الذي يكون فيه للفلسطينيين شريك في القدس، يريد السلام.