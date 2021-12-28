غانتس يجتمع بالرئيس الفلسطيني في منزله بإسرائيل

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء الثلاثاء، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في منزله وسط إسرائيل، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا الأمنية والمدنية المشتركة.

وقال مكتب غانتس، في بيان صحفي: ”استضاف وزير الدفاع الليلة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في منزله في روش هاعين“.

وأضاف البيان: ”ناقش الاثنان مختلف القضايا الأمنية والمدنية، واستمر الاجتماع قرابة ساعتين ونصف، أبلغ وزير الدفاع رئيس السلطة أنه ينوي مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة“.

وأكد غانتس، وفق البيان، على ”الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف“.

وفي السياق، أكد وزير الشؤون المدينة الفلسطينية، حسين الشيخ، اللقاء، قائلاً في تغريدة على حسابه بـ“تويتر“: ”التقى مساء اليوم الرئيس محمود عباس بالوزير بني غانتس، حيث تناول الاجتماع أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية“.

وأشار الشيخ، إلى أن اللقاء تناول ”الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، مضيفاً: ”وتناول الاجتماع العديد من القضايا الامنية والاقتصادية والإنسانية“.

وفي السياق، نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“، مقطع فيديو يظهر موكب الرئيس الفلسطيني لحظة وصوله إلى منزل بيني غانتس، مشيرة إلى أن الطرفين تبادلا الهدايا قبل اللقاء.

פגישת גנץ-אבו מאזן: שר הביטחון אמר שבכוונתו להמשיך לקדם צעדים בוני אמון בתחום הכלכלי והאזרחי, והדגיש את האינטרס המשותף שבחיזוק התיאום הביטחוני. הצדדים החליפו מתנות, קיימו פגישה בין הצוותים ואז פגישה בארבע עיניים הדיווח של @galberger ב-#חדשותהלילה@yairweinreb pic.twitter.com/F4JNZt69sz — כאן חדשות (@kann_news) December 28, 2021

بدوره، قال الموقع الإلكتروني لصحيفة ”يديعوت احرونوت“ العبرية، إن اللقاء تم بحضور منسق العمليات الحكومية في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان، ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ المسؤول عن التنسيق المدني والأمني مع إسرائيل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، شارك في الاجتماع، لافتة إلى أن اللقاء شمل جلسة خاصة بين الرئيس الفلسطيني ووزير الدفاع الإسرائيلي.

ولفتت الصحيفة، إلى أن هذا اللقاء، هو الاجتماع الرسمي الأول الذي يعقده عباس في إسرائيل منذ عام 2010.

الجدير ذكره، أن هذا الاجتماع هو الثاني منذ تولي بيني غانتس منصب وزير الدفاع في حكومة التغيير الإسرائيلية الحالية، حيث سبق ذلك لقاء جمع غانتس بالرئيس الفلسطيني في آب/أغسطس الماضي.

وفي حينه، اجتمع غانتس وعباس، في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وبحثا مجموعة من القضايا الأمنية والسياسية والمدنية والاقتصادية، واتفقا ”على الاستمرار في التواصل بشأن مختلف القضايا المثارة“.

وأعقب اللقاء الذي تم بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تسهيلات إسرائيلية للسلطة الفلسطينية تتعلق بالحياة اليومية والاقتصادية للفلسطينيين، إلى جانب قبول آلاف طلبات لم الشمل الفلسطينية المعلقة منذ سنوات.