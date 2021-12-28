السعودية: حريصون على تشكيل حكومة سودانية في أسرع وقت

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، حرص المملكة العربية السعودية على استقرار ووحدة السودان، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما أكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصالين هاتفيين، مع كل من رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني الدكتور، عبدالله حمدوك، حرص السعودية على ”تشكيل الحكومة السودانية الجديدة في أسرع وقت ممكن، والتوافق بين المكونين العسكري والمدني لما فيه مصلحة السودان وشعبه الشقيق“.

سمو #وزير_الخارجية يجري اتصالين هاتفيين مع رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء في جمهورية السودان.https://t.co/JsjkJBl1AX#واس_عام pic.twitter.com/Y63wXkU3CT — واس العام (@SPAregions) December 28, 2021

من جهتها، أفادت وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا)، بأن البرهان تلقى، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية السعودي ”تم فيه التأكيد على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات السودانية السعودية، ودعم المملكة لأمن واستقرار السودان“.

وأبدى البرهان ”دعم السودان لمواقف المملكة العربية السعودية، ممتدحًا التطور المطرد الذي تشهده علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات“.

وأشاد البرهان ”بالعلاقات الراسخة والقوية بين الخرطوم والرياض بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين“، بحسب ”سونا“.

وكانت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في السودان، أعلنت، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عن طرح رؤية سياسية تضمن التأسيس لعلاقة جديدة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية.

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، إن الشراكة بين ”المدنيين والعسكريين“، التي أسستها الوثيقة الدستورية، انتهت بانقلاب قائد الجيش ولا مجال لإعادتها من جديد.

وكان قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان أعلن، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حالة الطوارئ، وحل الحكومة المدنية، ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من الوزراء والقادة السياسيين.

وأوضح خالد عمر يوسف أن رؤية قوى الحرية والتغيير قائمة على قضايا محددة، منها العمل المشترك لوضع إستراتيجية أمن قومي، ومشروع واضح للإصلاح الأمني، وبناء جيش واحد.

وتدعو الرؤية، وفقًا ليوسف، إلى ضرورة توضيح علاقة المؤسسة العسكرية بالسياسية، وإبعادها عن العمل السياسي الذي أضر بالمؤسسة والحياة السياسية.

وأضاف أنه ”من مصلحة الوطن أن يتم تأسيس جديد للعلاقة مع المؤسسة العسكرية يقوم على النأي بالجيش عن السياسية، وبناء علاقة محترمة مع المدنيين“.