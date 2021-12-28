بعد حسم ملف الانتخابات العراقية.. أنصار الفصائل المسلحة ينهون اعتصامهم في بغداد

أنهت الفصائل المسلحة في العراق، يوم الثلاثاء، اعتصام أنصارها، قرب المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، بعد حسم ملف الانتخابات، بالمصادقة النهائية على النتائج.

وقالت الفصائل التي تُعرف باسم ”الإطار التنسيقي“ عبر بيان، إن ”المتظاهرين السلميين صمدوا رغم النار، والشهداء والجرحى والمعاناة، وإن سلميتهم رسخت في الضمير الشعبي، وأكدت التلاعب في نتائج الانتخابات“.

وأضاف البيان، أن ”القانون الانتخابي لم يكن منصفًا، وأن صبركم ما يزيد على 70 يومًا، هو الذي دفع المحكمة مع كل الضغوط التي مورست عليها إلى عدم تجاوز ماحصل من تلاعب“.

وتابع: ”وما قرار المحكمة الاتحادية حول ضرورة إجراء تداخل تشريعي لتعديل القانون، وإلغاء العد والفرز الإلكتروني، إلا دليل على صدق دعواكم حول التلاعب الإلكتروني بالانتخابات“.

وزاد: ”لكل ما تقدم نطلب منكم العودة إلى بيوتكم ومصالحكم“.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، صادقت، أمس الإثنين، على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، بعد رد الدعوى المقامة من قبل قوى الفصائل المسلحة (الإطار التنسيقي).

وقالت المحكمة في بيان، إنه ”تمت المصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب“.

وجاءت تلك المصادقة، بعد جلسة حاسمة، ردت فيها المحكمة الاتحادية، الدعوى القضائية المقامة من قِبل ”الإطار التنسيقي“ بهدف إلغاء نتائج الانتخابات، بداعي حصول تلاعب وتزوير فيها.

وعقدت المحكمة جلستها، يوم الإثنين، على وقع احتجاجات واسعة، شهدها محيط مقر المحكمة، فضلًا عن صدامات نشبت بين القوات الأمنية، وأنصار الفصائل المسلحة (الإطار التنسيقي) الذين يتظاهرون للضغط على المحكمة لقبول الدعوى.

وكانت تلك المجموعات، تريد إلغاء نتائج الانتخابات، بشكل تام، أو إجراء عد وفرز يدوي، لجميع المحطات، على أقل تقدير، لكنها لم تتمكن من ذلك.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية، جاسم عبود في بيان الحكم إن ”المحكمة غير مختصة بالنظر في الطعون المقدمة ضد نتائج الانتخابات، وإنما هناك هيئة قضائية، مشكلة لهذا الغرض، وأحكامها باتة وملزمة“.

وحصلت تلك القوى على 17 مقعدًا فقط، نزولًا من 48 مقعدًا كانت قد حصدتها خلال انتخابات 2018، وهو ما دعاها إلى الاعتراضات، عبر المسارات القانونية والميدانية، مثل الاحتجاجات، والتلويح بالسلاح بشكل متكرر.

وأجرى العراق انتخابات نيابية، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وكانت الخلافات جارية بشأن نتائجها، خاصة من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران، التي رفضت الاعتراف بها جملة وتفصيلًا.

ورفضت قوى الفصائل المسلحة الاعتراف بنتائج الانتخابات، واتهمت الحكومة والمفوضية بتزويرها، بدعم من الولايات المتحدة؛ بسبب خسارتها عددًا كبيرًا من المقاعد النيابية.

وبهذه المصادقة، يكون العراق قد طوى صفحة الانتخابات النيابية، على أن تبدأ الكتل السياسية مشاوراتها لتشكيل الحكومة المقبلة.