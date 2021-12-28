بدافع "الابتزاز".. هجوم على شركة صينية بحقل نفطي جنوب العراق

شنّ مسلحون مجهولون اليوم الثلاثاء، هجومًا على مقرّ شركة ”زيبك“ الصينية العاملة ضمن حقل نفطي في محافظة ذي قار في جنوب العراق؛ وصفه مسؤولون بأنه بدافع ”عملية ابتزاز“.

ولم يسفر الهجوم عن إصابات، كما أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس، والذين أوضحوا أنه تم توقيف ستة أشخاص ”على ذمة التحقيق، في أعقاب الحادث“.

وقال مدير إعلام شركة نفط ذي قار، كريم الجنديل: ”تعرّض مقرّ شركة زيبيك الصينية، العاملة ضمن حقل الغراف النفطي في قضاء الرفاعي شمالي الناصرية في ذي قار، إلى هجوم صاروخي (آر بي جي سفن) مع إطلاق وابل من الرصاص الحي، فجر اليوم، من قبل مجهولين“.

وأفاد مصدر أمني، عن أنه ”لا توجد أضرار، فقط آثار رصاص في كارافان خارجي، وتم العثور على صاروخ قاذفة لم ينفجر“.

ولم يستبعد مصدر في شركة نفط ذي قار، أن تكون ”عملية التعرض للشركة، عبارة عن ابتزاز من أجل تشغيل أبناء المنطقة“.

وتعاني المحافظة من انتشار البطالة وتراجع الخدمات الصحية والبنى التحتية، لا سيما في مناطقها الريفية البعيدة عن مركزها الناصرية.

وشكّلت المدينة مركزًا للتظاهرات التي اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، المناهضة للفساد والمطالبة بتغيير النظام. ورغم تراجع زخم التظاهرات في البلاد، إلا أن المدينة لا تزال تشهد من وقت لآخر، تحركات متفرقة، للمطالبة بوظائف وخدمات.

وتعمل شركة ”زيبيك“ وهي شركة مساندة لشركة ”بتروناس“ الماليزية على حفر 31 بئرًا نفطيًا للشركة المستثمرة لحقل الغراف، الذي ينتج من 80 إلى 100 برميل يوميًا، الواقع في محافظة ذي قار.

ويشكّل النفط 90% من واردات العراق، وهو ثاني أكبر مصدّر للنفط في منظمة أوبك.

وصدّرت البلاد خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، أكثر من 98 مليون برميل نفط، بقيمة تتجاوز سبعة مليارات دولار، كما أعلنت وزارة النفط.

بالمجمل، تعدّ حوادث إطلاق النار شائعة في العراق؛ ذي الطابع العشائري. وتنتشر في عموم البلاد التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة، منهم 40% دون الـ14 عامًا، حوالى 7,6 مليون قطعة سلاح خفيف، وفقًا لمسح أجري عام 2017، فيما قد يكون عدد الأسلحة غير المعلن عنها أكبر بكثير.