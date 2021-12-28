ميقاتي يدعو لحوار يحسّن علاقات لبنان مع دول الخليج

دعا رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الثلاثاء، إلى حوار وطني في بلاده، من أجل تحسين العلاقات مع البلدان العربية، لا سيما دول الخليج.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، دعوة ميقاتي، إلى ”التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان مع الدول العربية، ولا سيما دول الخليج، وعدم الإساءة إليها أو التدخل في شؤونها الداخلية“.

وأكد للصحفيين، أنه تريث في الدعوة إلى انعقاد جلسات الحكومة اللبنانية.

وقال ميقاتي ”أنا أول الساعين إلى إعادة جلسات مجلس الوزراء، وفي مطلع العام الجديد، نأمل أن يجتمع شمل الحكومة من جديد لإقرار الموازنة والتعافي الاقتصادي وإجراء الانتخابات النيابية“.

وأعلن عن توقيعه مرسوما أرسله إلى رئيس الجمهورية، صباح الثلاثاء، ”يهدف لدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب“.

ولفت ميقاتي، إلى أن ”الدستور وجِد لمنع التعطيل، والقوانين المرجع لحل الخلافات“.

وتابع ”لا بد من تكرار الدعوة إلى إبعاد القضاء عن التجاذب السياسي، وهذه الخطوة الأولى للمحافظة على صورة لبنان“.

وتعهد رئيس وزراء لبنان، الذي يعاني أسوأ أزمة اقتصادية، بتزويد المواطنين بالكهرباء ”لأكثر من 10 ساعات“ يوميا.

وقال ميقاتي، إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يجب أن يبقى في منصبه في الوقت الراهن على الرغم من التحقيقات في اختلاسات في لبنان وبالخارج.

وأوضح ”خلال الحرب ما بنغير ضباطنا“، مشيرا إلى سلامة، وأضاف أنه سينتظر نتيجة التحقيقات.