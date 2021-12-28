موقع عبري: تعثّر مشروع الروبوتات "القاتلة" الإسرائيلي على الحدود مع غزة

أفاد ضباط في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، أن مشروع الروبوتات على حدود قطاع غزة، والذي يهدف إلى تحديد مواقع ومهاجمة من يصفهم بـ“الإرهابيين“ دون الكشف عن جنود الجيش الإسرائيلي، تعثّر ولم يتقدّم وفقًا للتوقعات.

وأوضح أن الفشل بسبب وجود ”صعوبات جمة“، على الرغم من تفاخر الجيش الإسرائيلي علنًا بالمشروع في الصيف الماضي.

وحسب ما ذكر موقع ”واللا“ العبري، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، فإن مشروع الروبوتات أو ”الحدود الذكية والقاتلة“، هو مشروع كثيف الموارد، يهدف إلى دمج الروبوتات التي ستحل محل الجنود على طول الحدود مع قطاع غزة، ويتضمن وسائل مراقبة متقدمة، وكاشطات تجمع المعلومات على طول الحدود والهجوم، ومركبات يتم التحكم فيها عن بعد، وتقوم بدوريات على طول سياج النظام على الطريق، من أجل الكشف عن الاختراقات والعناصر المشبوهة.

وبحسب الموقع، فإنه في الصيف الماضي، تفاخر قسم غزة في الجيش الإسرائيلي علنًا، بمشروع يهدف إلى تقليل تعرّض مقاتلي الجيش الإسرائيلي قدر الإمكان، لإطلاق نار مضاد من الجانب الفلسطيني، والذي يتضمن عادة صواريخ مضادة للدبابات أو نيران قنص، وحتى سيناريوهات تتضمن قدوم ”إرهابيين“ من الأنفاق، بالقرب من الحدود.

لكن وفقًا لضباط في القيادة الجنوبية، فإن المشروع لا يسير وفقًا للتوقعات، بسبب الصعوبات التكنولوجية، التي لا يبدو أنه يمكن التغلب عليها حاليًا. وأكثر من ذلك، هناك عدد قليل جدًا من المناقشات داخل الجيش، حول كيفية يجب أن تستمر.

بدوره، قال ضابط من الذراع البرية، حول عمليات المشروع الباهظة: إن ”الفكرة وراء حدود ذكية وقاتلة، وكيفية دمج الروبوتات في الأنشطة التشغيلية، لمنع إلحاق الضرر بالجنود، رائعة، ولكن ما يجب القيام به هناك، سد ثغرات كبيرة في تكامل الأنظمة، أو الهجوم من مسافة بعيدة، لدرجة أنهم كانوا خائفين جدًا، من الجمع بين الوسائل المختلفة في عملية حارس الأسوار، وقريبًا جدًا، سيُطلب من قائد الذراع البرية، اللواء تامر يادعي، اتخاذ قرارات بشأن تقدم المشروع والتقنيات المدمجة فيه“.

ووفقًا لموقع ”واللا“، من المهم التأكيد على أن مشروع ”الحرس الأمامي“ للجيش الإسرائيلي، والذي يتضمن مركبات يتم التحكم فيها عن بعد، كجزء من مناورة برية إلى أعماق أراضي العدو، لم يكن قادرًا على المضي قدمًا، وفقًا لجداول الجيش الإسرائيلي، ولم يتم تعريفه على أنه عملياتي قادر على العمل لعدة سنوات.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن ”مشروع الحدود الذكية والقاتلة، هو الآن في مرحلة التطوير العملي، بالاشتراك مع الصناعات الدفاعية وبالتعاون مع مسؤولي الجيش الإسرائيلي المعنيين، من أجل استخلاص أفكاره قبل التوسع إلى مناطق أخرى“.

وأضاف أنه ”تم استكمال التجربة التشغيلية الأولى للمشروع في القطاع الشمالي من قطاع غزة، بسبب تحديات التنمية السابقة للأطراف ذات الصلة، وسوف يستمر تقدم المشروع، وفقًا لمجموعة متنوعة من الاعتبارات، أولها قدرة الأدوات على توفير استجابة تشغيلية مثالية في القطاع“.

وأكد أن عمليات المشروع، تم تنفيذها بالفعل، في الممارسة، كجزء من مفهوم الحماية متعددة الأبعاد، لا سيما أن ”الحدود الذكية والقاتلة“، هو مشروع مبتكر ومعقد، يتم تنفيذه بهدف تعزيز حماية الحدود بالوسائل التكنولوجية والقدرات الرقمية المتقدمة. حيث يتم تنفيذ الجداول الزمنية والميزانية، واتخاذ القرار بشأن المشروع من قبل الجيش الإسرائيلي، من خلال وزارة الدفاع، كما هو معتاد في كل مشروع.