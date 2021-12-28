"سانا": صوت الانفجار في دمشق ناجم عن تفجير "مخلفات" مسلحين

أفادت وسائل إعلام رسمية في سوريا، بأن صوت الانفجار الذي سُمِع في العاصمة دمشق، صباح الثلاثاء، ناتج عن تفجير الجيش لعبوات ناسفة من ”مخلفات“ جماعات مسلحة.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، أن ”صوت الانفجار الذي سُمِع في دمشق ناتج عن تفجير وحدات الجيش عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في مزارع العبّ بمنطقة دوما بريف دمشق“.

من جانبها، نقلت ”رويترز“ عن التلفزيون الرسمي السوري، أن العبوات الناسفة التي جرى تفجيرها يوم الثلاثاء، كان الجيش صادَرها من مقاتلين في ضاحية دوما.

وكانت وكالة ”سانا“ نقلت في وقت سابق من اليوم، عن مصدر عسكري، قوله، إن ”وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري، ستقوم اليوم، بتفجير عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في مزارع العبّ بمنطقة دوما بريف دمشق من الساعة الـ9:00 صباحا حتى الساعة الـ12:00“.

وأعلن الجيش السوري في عام 2018 أنه استعاد السيطرة الكاملة على جميع المناطق المحيطة بدمشق.

ويأتي سماع دوي الانفجار في دمشق، بعد ساعات من هجوم استهدف مرفأ اللاذقية.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية، إنه ”في نحو الساعة الـ3:21 من فجر اليوم (الثلاثاء) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية“.

وأشار المصدر إلى أن ”العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة، ولا يزال العمل مستمرا لإطفاء الحرائق وتدقيق نتائج العدوان“.

وتداول نشطاء على موقع تويتر، صورا قالوا إنها للقصف الصاروخي الذي تعرّض له المرفأ، مشيرين إلى أنه أشد من القصف الذي تعرَّض له المرفأ في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي السابع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أفادت وسائل إعلام سورية بأنه جرى إخماد حريق نجم عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط مرفأ اللاذقية وخلَّف أضرارا مادية.