قصف صاروخي يستهدف مرفأ اللاذقية للمرة الثانية خلال أسابيع (صور وفيديو)

قالت وسائل إعلام سورية فجر اليوم، إن مرفأ اللاذقية تعرض ”لعدوان إسرائيلي“، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهذا العدوان.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“ بأنه ”في حوالي الساعة 3.21 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية“ على حد قوله.

وأشار المصدر إلى أن ”العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة ولا يزال العمل مستمراً لإطفاء الحرائق وتدقيق نتائج العدوان“.

وتداول نشطاء على تويتر صورا قالوا إنها للقصف الصاروخي الذي تعرض له المرفأ، مشيرين إلى أنه أشد من القصف الذي تعرض له المرفأ في السابع من الشهر الجاري.

وقال نشطاء نقلا عن شهود عيان، إنهم سمعوا دوي انفجارات عنيفة قبل مشاهدتهم اندلاع النيران في المرفأ نتيجة القصف الذي يبدو أنه أقوى من الذي تعرض له المرفأ قبل أسابيع.

عاجل | تلفزيون النظام: قصف جوي إسرائيلي يستهدف مرفأ #اللاذقية pic.twitter.com/tFEH4cd8EX — Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) December 28, 2021

وقالت قناة الإخبارية السورية اليوم الثلاثاء إن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت ”لعدوان“ إسرائيلي استهدف مرفأ اللاذقية.

وأضافت القناة أن القصف تسبب باندلاع النيران بعدد من الحاويات في المرفأ، مشيرة إلى أن سيارات الإطفاء هرعت إلى المرفأ لتطويق النيران وإخمادها.

وتداول نشطاء مقطع فيديو توثق لحظة تعرض المرفأ للهجوم الصاروخي.

وتظهر في المقاطع ألسنة النيران التي اندلعت بالمرفأ جراء القصف العنيف الذي تسبب بانفجارات قال شهود عيان إنها هزت مدينة اللاذقية.

وفي 7 ديسمبر الجاري أفادت وسائل إعلام سورية بأنه جرى إخماد حريق نجم عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط مرفأ اللاذقية وخلف أضرارًا مادية.

وقال التلفزيون الرسمي السوري إن ”خمسة انفجارات هزت مدينة اللاذقية الساحلية عقب ”عدوان“ إسرائيلي على ساحة الحاويات بالمرفأ؛ ما دفع بعربات الإطفاء سريعا إلى موقع الهجوم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“ على لسان مراسلها تأكيده وقوع عدوان جوي إسرائيلي على محيط مرفأ اللاذقية، مشيرًا إلى ”سماع دوي اتفجارات في محافظة اللاذقية“ وسط تصاعد أعمدة الدخان من المرفأ.

وقال مصدر عسكري سوري ”إن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًّا بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفًا ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري. وأدى العدوان إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان المذكور، ولم تقع خسائر في الأرواح“.

وعادة لا تعلق إسرائيل على عملياتها العسكرية ضد أهداف داخل الأراضي السورية.

وفي الـ24 من نوفمبر الماضي، قال التلفزيون الرسمي السوري إن ”هجومًا صاروخيًّا شنه الجيش الإسرائيلي استهدف المنطقة الوسطى في حمص أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر إضافة إلى إصابة 6 جنود“.