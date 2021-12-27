مجلس السيادة السوداني يوجه بالتحقيق في مزاعم اغتصاب متظاهرات

وجه مجلس السيادة السوداني، يوم الاثنين، الأجهزة المختصة بالتحري والتحقيق حول ما يتم تداوله في الوسائط الإعلامية بشأن حادثة اغتصاب تعرضت لها فتيات خلال احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إنه ”تلقى تقارير عن تعرض 13 امرأة وفتاة لاغتصاب فردي وجماعي من قبل قوات الأمن، خلال احتجاجات انطلقت في السودان مطلع الأسبوع“.

وقالت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان، سليمى إسحق، في تصريح لصحيفة ”الجريدة“ الصادرة في الخرطوم الخميس الماضي، إن ”عدد ضحايا الاغتصاب من النساء في ليلة 19 ديسمبر/ كانون الأول وصل إلى ثماني حالات موثقة، تم التأكد منها“، مؤكدة أن ”الفتيات اللواتي تعرضن للاغتصاب اتصلن بالوحدة للإبلاغ عن تعرضهن لاعتداءات جنسية، بعد أن أعلنت الوحدة استعدادها لتلقي الاتصالات الخاصة بالتبليغ عن أي حالة اغتصاب“.

وعقد مجلس السيادة، الاثنين، اجتماعا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ناقش عددا من المواضيع على رأسها مزاعم الاغتصاب خلال احتجاجات الذكرى الثالثة للثورة السودانية، كما ناقش الاستعدادات للعملية الانتخابية المقررة نهاية الفترة الانتقالية.

وحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس، سلمى عبد الجبار، وجه المجلس بالبدء في إجراءات العملية الانتخابية التي يتوقع أن تجري في يوليو/ تموز المقبل.

وقالت عبد الجبار، خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، إن ”المجلس أكد في اجتماعه على الشروع في الإجراءات العملية للانتخابات المقبلة التي تفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي في البلاد، إلى جانب ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع نهاية الجدولة التي أعدتها المفوضية القومية للانتخابات، التي تبدأ مطلع يناير/ كانون الأول وتنتهي في يوليو/ تموز من العام المقبل“.

وأوضحت المتحدثة أن ”المجلس استمع إلى شرح وافٍ من المفوضية حول الإرث التاريخي للعملية الانتخابية في البلاد، وأوصى بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المطلوبات اللوجستية والمواد الانتخابية“.

وذكرت أن ”المجلس اطلع على تقرير مفصل حول الأوضاع في إقليم دارفور قدمه عضو المجلس الدكتور الهادي إدريس، الذي كان في زيارة للإقليم استغرقت أسبوعين، حيث أمن المجلس على انعقاد اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية بولايات دارفور قريبا“.