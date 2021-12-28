بعد تسريبات عن اعتزاله.. متى يحسم سعد الحريري خياراته الانتخابية؟

أكد نواب في ”تيار المستقبل“ بلبنان أن رئيس الوزراء السابق سعد الحريري أبلغهم بعودته إلى بيروت بعد عطلة عيد رأس السنة، ليخوض نقاشاً مفتوحاً مع نواب الكتلة ومسؤولي التيار والحلفاء السياسيين.

وأوضح النواب أن الحريري يعتزم إجراء مباحثات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورؤساء الحكومة السابقين، من أجل تقرير الخطوات التي ستُتخذ بخصوص الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقررة في أيار / مايو العام المقبل، على صعيدي الترشح والتحالفات.

وكانت تسريبات صحفية تحدثت، الاثنين، عن اعتزام الحريري حلّ ”تيار المستقبل“ الذي يترأسه، وعدم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، ما أثار موجة من ردود الأفعال المبنية على النفي والاستغراب.

وتعليقًا على ما جرى تداوله عن كلام منسوب إلى الحريري، خلال اجتماع عبر منصة ”زووم“ مع أعضاء كتلته، قال النائب سامي فتفت، في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“ ما حرفيته: ”بصفتي نائبا بكتلة المستقبل، شاركت شخصيًا بالاجتماع الأخير للكتلة، لم نتبلغ أي قرار من الرئيس الحريري بخصوص عدم ترشحه للانتخابات“.

وأضاف فتفت: ”وعلى عكس ما يتردد، فالاجتماع الأخير مع الرئيس الحريري كان إيجابياً جداً وواضحا ورسم خريطة الطريق للمرحلة المقبلة“، منوهًا بأن ”كل ما يُشاع ليس إلا أحلام يقظة لدى البعض“.

خلفيات الجدل حول ”المستقبل“

وبدأ الجدل حول احتمال اعتزام الحريري اعتزال الحياة السياسية في أعقاب معلومات نشرها موقع ”ليبانون فايلز“، الاثنين، مؤداها أن الحريري، وفي ظهوره الأخير عبر ”زووم“ مع كتلته النيابية قال بوضوح: ”أنا لن أترشح، وتيار المستقبل سيتم حله (…) ومن يريد أن يترشح فعلى مسؤوليته ونفقته“.

ولكن قناة ”الجديد“ اللبنانية سارعت إلى نقل تصريحات عضو ”كتلة المستقبل“ النائب محمد الحجار التي نفى فيها الكلام المنسوب للحريري عن حل ”تيار المستقبل“، قائلًا إن رئيس الحكومة السابق ”سيعلن عن موقفه من الانتخابات النيابية، بعد عيد رأس السنة“.

ملامح الانتخابات

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في 15 أيار / مايو 2022، وفقًا لبيان أصدرته وزارة الداخلية اللبنانية، الاثنين، وحددت فيه يومي 6 أو 8 من الشهر نفسه كموعد للمغتربين اللبنانيين للإدلاء بأصواتهم، بحسب البلد الذي يقيمون فيه.

وكان البرلمان اللبناني صوت في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت على إجراء انتخابات مبكرة في 27 آذار (مارس) العام المقبل، ولكن الرئيس ميشال عون قال إنه لن يقبل هذا التاريخ المبكر.

ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات مع انتشار الغضب على نطاق واسع في لبنان بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أفقد العملة أكثر من 90% من قيمتها منذ العام 2019 وتفاقم أوضاع الفقر بدرجة كبيرة.

ويعلق اللبنانيون آمالًا كبيرة على الاستحقاق البرلماني المقبل لإحداث التغييرات الإيجابية المرجوة في أوضاعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

التعطيل الحكومي

وكان الرئيس الحريري اعتذر في 15 تموز / يوليو الفائت عن تشكيل الحكومة، بسبب عدم توافقه مع الأفرقاء السياسيين على تركيبتها، ما أدى إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي بشغل هذا المنصب.

ورغم أن ميقاتي تمكن من تشكيل الحكومة بعد حوالي شهرين، فإن حكومته سرعان ما تعطلت على خلفية التباين في وجهات نظر الوزراء حول العديد من المسائل المحلية المعقدة، وعلى رأسها قضية ”تنحية“ المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب (أغسطس) العام 2020 القاضي طارق بيطار.

والمعروف أن ”الثنائي الشيعي“، أي ”حزب الله“ و“حركة أمل“، يطالبان بتنحية القاضي بيطار، ما أدى إلى إحجام وزرائهما عن حضور الجلسات الحكومية.

وقال الرئيس ميقاتي مرارًا إنه لن يدعو إلى جلسة جديدة في ظل هذا الانقسام تفاديًا للمزيد من الانقسام.

ومنذ ذلك الحين تبدو الحكومة اللبنانية أشبه ما تكون بحكومات تصريف الأعمال.