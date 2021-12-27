سوريا تدين خطط إسرائيل لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان

أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الإثنين، خطط الحكومة الإسرائيلية لمضاعفة أعداد المستوطنين في مرتفعات الجولان المحتل.

ووصفت الوزارة هذه الخطط بأنها ”تصعيد خطير وغير مسبوق“، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي السوري.

وسبق ذلك، إدانة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خطط الحكومة الإسرائيلية بشأن الجولان.

وقال أبو الغيط، في بيان، إن ”الخطط الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الذي يعتبر الجولان أرضا سورية محتلة في عام 1967“.

وكانت الحكومة الإسرائيلية وضعت، أمس الأحد، هدفا يتمثل في زيادة عدد المستوطنين اليهود في مرتفعات الجولان إلى المثلين في غضون خمس سنوات، في خطوة من شأنها إحكام قبضتها على الأراضي التي احتلتها خلال قتال مع سوريا عام 1967.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس الأحد، إلى اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2019 بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

كما أشار إلى أنه لا يوجد مؤشر على أن خليفته الرئيس الحالي جو بايدن يعتزم التراجع عن هذا القرار، بوصفهما عاملين وراء خطة الإسكان والبنية التحتية التي تقدر تكلفتها بملايين الدولارات في المنطقة.

وبموجب المخطط الذي وافق عليه مجلس الوزراء، الذي تناول مسألة الجولان خلال جلسته الأسبوعية، سيتم بناء حوالي 7300 وحدة سكنية في كتسرين، المستوطنة الإسرائيلية الرئيسية في المنطقة، وفي التجمعات اليهودية الأصغر.

وذكر بيان صدر عن مكتب بينيت أن ”الهدف من القرار هو زيادة عدد السكان (الإسرائيليين) في الجولان إلى المثلين خلال السنوات المقبلة، ما يعني إضافة 23 ألف شخص في المنطقة“.

وأضاف البيان أن ”الخطة تتضمن أيضا بناء مستوطنتين جديدتين في الجولان، وأربعة آلاف منزل هناك“.

ويعيش في الجولان حوالي 20 ألف درزي، معظمهم لا يزالون سوريين.

وضمت إسرائيل مرتفعات الجولان التي تبلغ مساحتها 1200 كيلومتر مربع في عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وتطالب سوريا بعودة الهضبة الاستراتيجية المطلة على لبنان والحدود مع الأردن.

وقال بينيت لمجلس الوزراء، في تصريحات أذاعتها وسائل الإعلام، إنه ”من البديهي أن مرتفعات الجولان إسرائيلية“.

وأضاف: ”كون إدارة ترامب قد اعترفت بذلك، وكون إدارة بايدن أوضحت أنه لا يوجد تغيير في تلك السياسة، فهذا أمر مهم أيضا“.