رئيس الصومال يعلق مهام رئيس الوزراء محمد روبلي

أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، يوم الإثنين، تعليق مهام رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، غداة خلاف علني حول تنظيم انتخابات طال انتظارها على وقع أزمة مؤسساتية خطيرة.

وصرح مكتب الرئيس في بيان ”قرر الرئيس تعليق مهام رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ووضْع حدّ لصلاحياته منذ أن بات ضالعا في الفساد“، متهِما روبلي بالتدخل في تحقيق حول قضية تتعلق بمصادرة أراض.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، سحب الرئيس الصومالي، ”السلطات التنفيذية“ من رئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

وقال حينذاك مكتب الرئيس في بيان ”انتهك رئيس الوزراء الدستور الانتقالي؛ لذا تُسحب منه صلاحياته التنفيذية (…) لا سيما صلاحية إقالة و/أو تعيين مسؤولين إلى حين إجراء الانتخابات“.

وتبادل الرئيس الصومالي الاتهامات مع رئيس الوزراء أمس الأحد، حول تعطيل الانتخابات البرلمانية الجارية في خلاف يقول محللون إنه ربما يشتت الحكومة عن التركيز على قتالها ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وبدأت الانتخابات البرلمانية في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكان من المفترض أن تكتمل بحلول الـ24 من كانون الثاني/ ديسمبر، لكن أحد أعضاء البرلمان المنتخبين حديثا قال إنه حتى يوم السبت جرى انتخاب 24 فقط من 275 نائبا.

وقال مكتب الرئيس محمد عبد الله محمد في بيان أمس الأحد، إن ”رئيس الوزراء يشكل تهديدا خطيرا للعملية الانتخابية ويتجاوز تفويضه“.

ورد مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في وقت لاحق ببيان قال فيه إن ”الرئيس بدد كثيرا من الوقت والطاقة والمال لإحباط الانتخابات العامة“، وقال إنه“ يعطل العملية الانتخابية“.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، إن ”الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار التأخير والمخالفات الإجرائية التي قوّضت مصداقية العملية (الانتخابية)“.

وقال النائب البرلماني المنتخب حديثا محمد شيخ مرسال، إنه تم تأكيد انتخاب 24 نائبا فقط حتى يوم السبت، بعد يوم واحد من الموعد المقرر لاستكمال العملية.

وفي ظل العملية الانتخابية غير المباشرة المعقدة في الصومال، تقوم المجالس الإقليمية باختيار مجلس الشيوخ. وبعد ذلك يختار زعماء العشائر أعضاء مجلس النواب الذي يختار بدوره رئيسا جديدا في موعد لم يتم تحديده بعد.

وسيطرت فصائل من قوات الأمن على مناطق من العاصمة بعد اعتراض كل من رئيس الوزراء والمعارضة على خطوة لتمديد فترة الرئيس البالغة أربع سنوات لمدة عامين آخرين.

وأجبرت الاشتباكات بين الجانبين ما بين 60 ألفا و 100 ألف شخص، على الفرار من ديارهم.

وسويت المواجهة عندما كلف الرئيس روبلي بالأمن وتنظيم الانتخابات المؤجلة.

وقال بيان روبلي أمس الأحد إنه ”سيعقد اجتماعات يوم الإثنين لإيجاد سبل لتسريع الانتخابات“.

وقال مكتب الرئيس محمد ،أيضا، إنه سيعقد اجتماعا منفصلا بشأن الانتخابات و“الاتفاق على قيادة قادرة على إدارة انتخابات شفافة وفي الوقت المناسب“ دون تقديم مزيد من التفاصيل حول المدة التي قد تستغرقها العملية.