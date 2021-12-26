إسرائيل تجمد قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير هشام أبو هواش

قررت السلطات الإسرائيلية، الأحد، تجميد قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 132 يوماً، بعد تدهور حالته الصحية مؤخراً بسبب مضاعفات صحية تعرض لها نتيجة الإضراب المتواصل.

وقال محامي الأسرى الفلسطينيين جواد بولس، إن ”الاحتلال أصدر قراراً يقضي بتجميد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 132 يوماً“.

وأضاف أن الأسير أبو هواش يقبع في مستشفى ”أساف هروفيه“ الإسرائيلي، وفق ما ذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان مقتضب.

وعادة ما يكون قرار تجميد الاعتقال الإداري، بداية لصفقة يتم بموجبها تحديد موعد للإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام، مقابل فك إضرابه.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، أعلن في وقت سابق، الأحد، أنه تم نقل الأسير أبو هواش من سجن ”الرملة“ حيث يقبع إلى مستشفى ”أساف هروفيه“ الإسرائيلي حيث يواجه وضعاً صحياً حرجاً.

وقال في بيان له: ”تتعمد إدارة سجون الاحتلال في كل مرة تقوم بنقله بإعادته إلى السّجن، رغم حاجته الماسّة لمتابعة صحية حثيثة، حيث أن هشام فقد قدرته على الحركة، ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام“.

كما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قبل أيام، من وفاة الأسير أبو هواش، بسبب تدهور حالته الصحية.

وقالت اللجنة في بيان لها إنه ”من منظور طبي، وبعد مرور فترة طويلة من الإضراب عن الطعام، فإن هشام أبو هواش في حالة حرجة وهو بحاجة إلى متابعة طبية متخصصة، وإنها قلقة بشأن العواقب الطبية المحتملة التي لا رجعة فيها والتي قد تؤدي إلى فقدان الحياة“.

والأسير أبو هواش معتقل منذ تاريخ 27/10/2020، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر وتم تجديده عدة مرات، حيث لم توجه السلطات الإسرائيلية أي تهمة له.

وكانت فصائل فلسطينية حذرت من عودة التصعيد العسكري مع إسرائيل بسبب استمرار رفض السلطات الإسرائيلية الإفراج عن الأسير أبو هواش.

وقال خالد البطش، عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي، في تصريح مقتضب: ”ندعو كل الأطراف الحريصة على استمرار التهدئة لإنقاذ الأسير المضرب أبو هواش قبل فوات الأوان، وسيدفع العدو الثمن غالياً إذا واصل سياسة القتل البطيء“، وفق تعبيره.