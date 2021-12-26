المشري يطرح خيارين لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا

طرح رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، اليوم الأحد، رؤية المجلس للحل السياسي في ليبيا بعد الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر / كانون الأول الجاري، وعرض المشر خيارين بشأن إجراء الانتخابات.

وأكّد المشري خلال جلسة للمجلس الأعلى للدولة، أن هناك خيارين مطروحين بشأن الانتخابات، أولهما توجه دولي لأمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا عبر البعثة الأممية لإجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز 30 يونيو / حزيران المقبل، وهو تاريخ نهاية خريطة الطريق، وعدم تعديل السطلة التنفيذية الموجودة.

أمّا الخيار الثاني المطروح، بحسب المشري، فهو توجه عدد من القوى السياسية المحلية من بينها مجلس النواب لتعديل السطلة التنفيذية وإطالة الفترة الحالية لفتح المسار الدستوري وتعديل القوانين والذهاب إلى الانتخابات في فترة قد تتجاوز السنة.

ودعا المشري البرلمان إلى التوافق وعدم القفز على الاستحقاقات التي نص عليها الاتفاق السياسي لإنجاح المرحلة القادمة، محمّلا البرلمان ومفوضية الانتخابات والقضاء مسؤولية الفشل في التوصل لإجراء الانتخابات في موعدها.

وقال المشري إنّ أيّ عمل سيقوم به مجلس النواب بطريقة منفردة سيكون مآله الفشل، وذكّر بأنّ المجلس الأعلى للدولة نأى بنفسه عن المشاركة في ما سماها ”المهزلة“ حتى لا يتحمل تبعات فشلها، في إشارة إلى إجراء الانتخابات.

واعتبر أنّه بعد الفشل في التوصل إلى إجراء الانتخابات في موعد 24 ديسمبر / كانون الأول، أصبحت كل جهة تحمّل المسؤولية للآخر وكل طرف يتبرأ من الموضوع، مشيرا إلى أنّ ثالوثا يتحمل مسؤولية هذا الفشل وهو مجلس النواب والمفوضية التي حاولت فرض أمر واقع بتعليمات خارجية، والقضاء الذي تعرض لضغوط ولم يقدر على العمل بكل حيادية.

وقال المشري إنّ ”المفوضية حددت بشكل عبثي 24 يناير / كانون الثاني القادم تاريخا جديدا للانتخابات، وإن هذه محاولة إيهام وضحك على الليبيين وهي جريمة يجب أن تحاسب عليها“.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أنّ العملية الانتخابية لم تصل إلى نهايتها؛ لأنها أجريت على أسس وقوانين باطلة، وأعاد أسباب فشل إجراء العملية الانتخابية إلى عدم وجود قاعدة دستورية واضحة وقوانين انتخابية متوافق عليها إضافة إلى عدم قدرة وحيادية المفوضية في إجراء الانتخابات، وإقحام القضاء في العملية السياسية.

وتحدّث المشري عن وجود تواصل مع رئاسة مجلس النواب لمحاولة حلحلة الأزمة الراهنة، لكنه اعتبر أنه لا يوجد تصور واضح ودقيق لحل الأزمة.