الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات للضفة الغربية بعد مواجهات عنيفة

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت، تعرض قوات تابعة له لعملية إطلاق نار على أحد الحواجز الإسرائيلية في مدينة نابلس، بالضفة الغربية من قبل مسلحين فلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة له عبر موقع ”تويتر“، إنه “ وردت أنباء عن محاولة تنفيذ عملية إطلاق نار على نقطة عسكرية بوساطة مسلحين من سيارة على مفرق بالقرب من مدينة نابلس“.

وأكد المتحدث باسم الجيش، أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات التابعة للجيش الإسرائيلي المتواجدة على الحاجز العسكري في نابلس.

#عاجل وردت قبل قليل تقارير عن محاولة تنفيذ عملية تخريبية باطلاق نار نحو موقع عسكري بواسطة سيارة مسرعة بالقرب من مدينة #نابلس دون وقوع إصابات. بعد أعمال التمشيط تم العثور على عشرات الرصاصات — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 25, 2021

وأوضح أدرعي، في تغريته، ”عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على عشرات الرصاصات خلال عمليات تمشيط قامت بها للمنطقة المستهدفة في إطلاق النار“، مشيراً إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل عمليات التمشيط بحثاً عن المنفذين الفلسطينيين.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن عدداً من عمليات إطلاق النار شهدتها حواجز عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي السبت، في كل من بلدة برقة شمال نابلس، وحاجز الجلمة الواقع شرق جنين، بالإضافة إلى إطلاق نار تعرض له الجيش الإسرائيلي على حاجز حوارة بمدينة نابلس.

وتشهد قرية برقة الواقعة في نابلس، تصعيدا متواصلًا، خاصة بعد اندلاع اشتباكات بين مستوطنين متطرفين حاولوا الوصول لمستوطنة ”حومش“، ومواطنين فلسطينيين تصدوا لهذه الاقتحامات، مما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بجراح مختلفة بينهم إصابات خطيرة.

من جهة أخرى، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن ”طواقمه تعاملت مع 247 إصابة خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية بُرقة شمال غربي نابلس“.

وأضاف الهلال: ”من بين الإصابات 10 بالرصاص الحي، و48 بالرصاص المغلف المطاطي، بالإضافة إلى عشرات الإصابات بقنابل الغاز، والاختناق“.

بدورها، قالت وسائل إعلام عبرية، إن ”فرقة الضفة الغربية التابعة للجيش الإسرائيلي عاجزة عن تهدئة الأوضاع في مدينة نابلس“، وفق ما ذكره موقع ”والا“ العبري.

وقرر الجيش الإسرائيلي تعزيز منطقة الضفة الغربية بقوات إضافية، في أعقاب الأحداث الأخيرة المتواصلة هناك، بحسب الموقع العبري.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر عبرية، أن المواطنين الفلسطينيين في قرية برقة رشقوا الحجارة نحو قوات الجيش الإسرائيلي، وأسفر ذلك عن إصابة جندي بجروح في وجهه، حيث تلقى العلاج في المكان.

بينما كشفت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“ أن الجيش الإسرائيلي قام باخلاء مستوطنة ”حومش“ العشوائية، وحاول منع وصول المستوطنين لها لتجنب الصدام مع الفلسطينيين.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن القيادة السياسية الإسرائيلية أوعزت للشرطة الإسرائيلية بعدم السماح بإقامة مبان جديدة في مستوطنة ”حومش“، التي تقع على أراض فلسطينية ما بين مدينتي نابلس وجنين بالضفة الغربية، وهدم المنازل التي أقيمت عليها.

وفي السابق، هدمت الشرطة الإسرائيلية، منزلين مؤقتين أقيمت على أنقاض مستوطنة ”حومش“، التي تشهد منذ الأسبوع الماضي مواجهات عنيفة ومستمرة بين الفلسطينيين والمتسوطنين.

وتوافد الآلاف من المستوطنين، الخميس الماضي، ومساء السبت إلى مستوطنة ”حومش“ المخلاة، وذلك في محاولة لإحياء مرور أسبوع على مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار بالمنطقة نفسها، وللمطالبة بعدم إخلاء البؤرة الاستيطانية.