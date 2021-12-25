إصابة 68 فلسطينيا وجندي إسرائيلي خلال مواجهات في الضفة الغربية

اندلعت مواجهات عنيفة اليوم السبت في بلدة برقة في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، أسفرت عن إصابة 68 فلسطينيا وجندي إسرائيل.

وجاءت المواجهات إثر تصدي الشبان الفلسطينيين لمسيرة أقامها المستوطنون بموقع مستوطنة ”حوميش“ المخلاة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن ”الطواقم الطبية تعاملت مع ثلاث إصابات بالرصاص الحي و10 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط“، وفق وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

وأوضح الهلال الأحمر، أنه تم تسجيل 55 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في قرية بُرقة شمال غرب نابلس.

وفي السياق، قالت وسائل إعلام عبرية، إن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خلال مواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الجندي إصابته طفيفة وتلقى العلاج في مكان الحادث.

وحسب موقع ”حدشوت بتاخون سدي“ العبري، فإنه ”وخلال مواجهات في الضفة الغربية، رشق حوالي 100 فلسطيني في منطقة برقة الحجارة نحو قوات الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي أسفر عن إصابة الجندي“.

وأضاف الموقع العبري: ”أسفرت المواجهات عن إصابة عدد من الفلسطينيين، وبعد ذلك بوقت قصير فتح مسلحون فلسطينيون النار على قوات الجيش الإسرائيلي عند مفرق برقة ولم يسجل وقوع إصابات في صفوف الجيش“.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن قوات الجيش الإسرائيلي استعانت خلال المواجهات براجمة القنابل السامة، مشيرة إلى أن طائرات الاستطلاع انتشرت في المكان بكثافة وصورت المشاركين في المواجهات المندلعة في المكان.

بدورها، دعت حركة فتح، في بيان للمتحدث باسمها أسامة القواسمي، الفلسطينيين لـ“التصدي لإرهاب المستعمرين الذين يواصلون عدوانهم على أبناء الشعب الفلسطيني“.

واتهم القواسمي، الجيش الإسرائيلي بدعم المستوطنين وتوفير كامل الحماية لهم للهجوم على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق وكالة ”وفا“.

وأضاف القواسمي: ”إن شعبنا يتصدى ببسالة وعنفوان لهذا الإجرام، وعلى المعتدي أن يتحمل مسؤولية عدوانه على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا“، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مدخل برقة الرئيسي.

وأوضح دغلس، أن المواجهات اندلع بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي إثر التصدي لمسيرة دعا لها المستوطنون من موقع مستوطنة حوميش المخلاة، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي أقدم أيضاً على إغلاق مدخل بلدة بزاريا في نابلس.