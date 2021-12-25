البطريرك بشارة الراعي يدعو عون لإجراء الانتخابات التشريعية في لبنان

شدد البطريرك اللبناني الكاردينال بشارة بطرس الراعي على أهمية إجراء انتخابات تشريعية في العام المقبل، وذلك أثناء إلقاء عظة عيد الميلاد، اليوم السبت.

ودعا بشارة الراعي أيضا الحكومة اللبنانية إلى الاجتماع، قائلا إن عدم فعل ذلك يشكل سابقة قد تعرقل عمل الحكومات مستقبلا.

ولم تجتمع الحكومة اللبنانية، التي تركز على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن مساعدات أجنبية ضرورية بشدة، منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول؛ بسبب خلاف بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي.

وقال الراعي موجها كلامه للرئيس العماد ميشال عون الذي كان حاضرا خلال العظة: ”نؤيد بقوة التزامكم بإجراء الانتخابات النيابية في الموعد الدستوري. فعدا أن هذه الانتخابات هي استحقاق دستوري واجب، هي ضمان لحصول الانتخابات الرئاسية في مواعيدها، وهي أيضا فرصة للتغيير عبر النظام“.

وصوت البرلمان على إجراء الانتخابات التشريعية في 27 مارس آذار، لكن عون قال إنه سيوقع مرسوما لإجرائها في مايو أيار.

وقدم الراعي تعازيه لأسر ضحايا انفجار المرفأ الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، في أغسطس آب العام الماضي.

وقال: ”يذهب فكرنا إلى أعزائنا أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت الذين يحرمون فرحة العيد، ويجرحون كل يوم بسبب عرقلة مسار القضاء والخوف على مصير التحقيق“.

ونتج الانفجار عن كمية كبيرة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ لأعوام دون مراعاة إجراءات السلامة، لكن لم يحاسب أحد حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من عام على الانفجار.

وتحاول جماعة حزب الله الشيعية وحلفاؤها استبعاد قاضي التحقيقات في انفجار المرفأ، متهمين إياه بعدم الحياد السياسي.

يذكر أن الرئيس اللبناني عون كان قد قال في لقاء متلفز، الجمعة، إن لبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة.

وأضاف: ”ما يعاني منه اللبنانيون اليوم ويعيشونه هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقا وهو مؤتمن على حياة المواطنين“.

وتابع عون: ”من المؤكد أن التغيير آت وسيحصل. وهذا التغيير سيكون فكريا وعمليا؛ لأننا وصلنا إلى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام“.