استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة البيرة بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة إن ”الشاب محمد عيسى عباس، ويبلغ من العمر 26 عاما، من مخيم الأمعري بالضفة الغربية، استشهد بعد إطلاق النار عليه من قبل الجيش الإسرائيلي ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، قبل الإعلان عن استشهاد لاحقا“.

وأكدت الصحة أن ”الشاب وصل مجمع فلسطين الطبي في رام الله بحالة حرجة جدا، ومصابا برصاصة في ظهره“، مضيفة أن الأطباء حاولوا إنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة.

وفي السياق ذاته، بينت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، أن الشاب الفلسطيني استشهد خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي أحد الأحياء في مدينة البيرة، بالضفة الغربية.

ووفق الوكالة فإن ”القوات الإسرائيلية أطلقت النار على سيارة كان يستقلها الشاب عباس، لدى وجوده في أحد الأحياء، ما أدى إلى إصابته في الظهر، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي، ثم أعلن لاحقا عن استشهاده“.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوة تابعة للجيش الإسرائيلي تعرضت لإطلاق نار، قرب مستوطنة ”بسجوت“ الواقعة قرب مدينة البيرة، دون أن يتم تسجيل إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ولفتت ذات المصادر إلى أن المنفذين فروا إلى قرية مجاورة، مؤكدة أنه يتم إجراء عمليات تمشيط في المكان، بحثا عنهم.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، طالبت الحكومة الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن ”الجرائم الإسرائيلية التي تتصاعد بوتيرة عالية في الآونة الأخيرة هي ترجمة لسياسة حكومة الاحتلال التي سمحت للجنود بإطلاق النار“.

وشدد ملحم في بيان صحفي صادر عنه، على أن ”هذه الجرائم تتوجب تحركا دوليا من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية ومن الأمم المتحدة لإدانتها“.

فيما قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن ”الجنود الإسرائيليين يقومون بتصعيد وتيرة الإعدامات الميدانية ضد الشباب والأطفال الفلسطينيين“.

ووجه اشتية دعوة لكل من الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، من أجل ”إرسال لجنة للتحقيق في ممارسات الجيش الإسرائيلي المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني“.