الحكومة الفلسطينية تدعو لتحقيق دولي في الممارسات الإسرائيلية بالضفة الغربية

طالبت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق دولي في حادثة استشهاد شاب فلسطيني الليلة الماضية، بعد إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين، وإحراقه داخل مركبته.

وفي بيان صحفي صادر عن رئيس الوزراء، محمد اشتية، وجه دعوة لكل من الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لإرسال لجنة للتحقيق في ممارسات الجيش الإسرائيلي المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد اشتية أن الجيش الإسرائيلي أعدم الليلة الماضية الشاب حكمت عبد العزيز في مدينة جنين.

وأشار إلى أن الجنود الإسرائيليين يقومون بتصعيد وتيرة الإعدامات الميدانية ضد الشباب والأطفال الفلسطينيين.

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن ”الجيش الإسرائيلي ارتكب جريمة بعد أن أعدم الشاب حكمت عبد العزيز من قرية مركة جنوب جنين وإحراقه داخل مركبته“.

وأوضحت الخارجية في بيان صادر عنها، أن ”إعدام الشاب الفلسطيني ترجمة ميدانية مباشرة للتعليمات والقرارات التي يصدرها قادة الاحتلال للتسهيل على الجنود الإسرائيليين بإطلاق النار على الفلسطيني وقتله أو حرقه وفقاً لأهوائهم وأمزجتهم وتقديراتهم الشخصية وحالتهم النفسية“.

وأشارت الخارجية إلى أن إسرائيل تتعمد يومياً إشعال الحرائق في ساحة الصراع لتأتي على جميع مستويات حياة وواقع المواطن الفلسطيني، بهدف استكمال تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين وضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وفي السياق نفسه، أدان مسؤولون فلسطينيون إعدام الشاب عبد العزيز، حيث دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، في بيان صحفي، ”توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني جرّاء مواصلة إسرائيل ارتكاب جرائم حرب بحق الشبان الفلسطينيين وآخرها إعدام الشاب عبد العزيز بإطلاق النار على مركبته“.

وشدد أبو يوسف أنه ”يجب على محكمة الجنائية الدولية تسريع آلية عملها من أجل محاكمة الاحتلال على جرائمه المتواصلة وتقديم الجنود الإسرائيليين للعدالة“، وفق البيان الصادر عنه.

ولفت إلى أن هناك فعاليات داعمة للأسرى الفلسطينيين ورافضة لجرائم الاحتلال ومستوطنيه سيتم تنظيمها في كافة محافظات الضفة الغربية.

وبدوره، أوضح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن ”الجرائم الإسرائيلية التي تتصاعد بوتيرة عالية في الآونة الأخيرة هي ترجمة لسياسة حكومة الاحتلال المتطرفة التي تم الإعلان عنها بالسماح للجنود بإطلاق النار“.

وبين ملحم في بيان صحفي له، أن ”هذه الجرائم تتوجب تحركاً دولياً من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية ومن الأمم المتحدة لإدانتها“.

وفي الإطار ذاته، عبرت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، عن رفضها وسخطها الشديدين، لتصريحات رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس، والتي يدعو فيها الشعب الفلسطيني للاعتراف بالدولة اليهودية.

وقالت الرئاسة في بيان لها: ”هذه التصريحات غير المسؤولة تتساوق مع دعوات المتطرفين في إسرائيل لتهجير الفلسطينيين، وللمس بمكانة المسجد الأقصى المبارك، وتاريخ الشعب الفلسطيني عبر العصور“.