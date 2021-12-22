الرئاسة الفلسطينية تهاجم منصور عباس بعد تصريحاته حول "يهودية الدولة" بإسرائيل

هاجمت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عضو الكنيست الإسرائيلي منصور عباس، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن ”يهودية الدولة“ في إسرائيل، والتي اعتبر فيها أنها ”وجدت يهودية وستبقى كذلك“.

وعبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان صحفي، عن رفضها وسخطها الشديدين، لتصريحات عباس، معتبرة أنها تمثل دعوة للشعب الفلسطيني للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وفق وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

وأضاف البيان: ”هذه التصريحات غير المسؤولة تتسق مع دعوات المتطرفين في إسرائيل لتهجير الفلسطينيين، وللمس بمكانة المسجد الأقصى المبارك وتاريخ الشعب الفلسطيني عبر العصور“، مشددا على أن ”منصور عباس بمثل هذه التصريحات لا يمثل إلا نفسه“.

واعتبر بيان الرئاسة الفلسطينية، أن تصريحات منصور عباس مخالفة للدين والتاريخ والتراث الفلسطيني الممتد منذ بدايات التاريخ، مضيفةً: ”لقد أصبح رئيس القائمة العربية الموحدة جزءًا من تيار يعزز المشروع الاستعماري الصهيوني“، بحسب تعبيره.

وتابع: ”بدل من أن يدين منصور عباس الاستيطان وعمليات القتل والتهجير التي يرتكبها الاحتلال، ومخططات المتطرفين الإسرائيليين لتفريغ الأراضي الفلسطينية، نراه اليوم يكرر ما تروجه الحركة الصهيونية من أكاذيب لا تمت للتاريخ بصلة“، وفق البيان.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية: ”ندين كذلك صمته الغريب والمريب عما يقوم به المستوطنون من تدنيس لباحات المسجد الأقصى المبارك، وسكوته المشين أثناء المعركة على القدس ومقدساتها، وجهود الرئيس محمود عباس في التصدي لصفقة القرن وإسقاطها، ومنع بيع القدس“.

وبحسب الرئاسة الفلسطينية، فإن مثل هذه التصريحات تعتبر ترجمة حرفية بغيضة لقانون القومية الذي أصدرته الدوائر المتطرفة والعنصرية في إسرائيل، وفق تعبير البيان.

وأمس الثلاثاء، قال رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، إن ”إسرائيل دولة يهودية وستبقى كذلك“، وذلك في تعقيبه على ”قانون القومية“ المثير للجدل في إسرائيل.

وأضاف عباس، وفق القناة 12 العبرية: ”نحن واقعيون ولا أريد أن أوهم أي أحد، والسؤال ليس ما هي هوية الدولة، وإنما ما هي مكانة المواطن العربي فيها“.

وتابع: ”لا شك في أننا أمام بداية عهد جديد، وأقول هذا بحذر وآمل أن تنجح هذه الخطوة، وأن تكون الشراكة على مستوى الائتلاف اتجاها لشراكات أخرى في الاقتصاد والصناعة وغيرها“.

وانضم منصور عباس قبل عدة أشهر إلى الائتلاف الحكومي في إسرائيل، الأمر الذي مكن زعيم حزب ”يوجد مستقبل“ يائير لابيد ورئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت من تشكيل الحكومة الإسرائيلية والإطاحة بزعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من رئاسة الوزراء بعد 12 عاما من حفاظه على المنصب.