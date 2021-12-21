الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بزعم محاولته دهس جنوده شمال الضفة

استشهد فلسطيني مساء يوم الثلاثاء، بعدما أطلق الجيش الإسرائيلي، النار على سيارة كان يستقلها، قرب حاجز عسكري في جنين شمال الضفة الغربية، بزعم ”نيته تنفيذ عملية دهس“.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه ”تم التبليغ بوقوع محاولة لتنفيذ محاولة لعملية دهس قرب بلدة عيناف، ولم يسفر الحدث عن أي إصابات بصفوف الجنود“.

وأضاف أن ”التفاصيل قيد الفحص وأنه تم تحييد المنفذ“، وهو مصطلح عادة ما يطلقه الجيش الإسرائيلي عن قتل منفذ العملية أو إصابته.

وأظهرت صور، بثتها وسائل إعلام عبرية، احتراق مركبة كان يستقلها فلسطيني بالكامل، قرب برج عسكري إسرائيلي.

وقالت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، إن ”الفلسطيني الذي كان يستقل السيارة قتل، بعد قيام جنود من الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مركبته، الأمر الذي أدى إلى اشتعالها“.

وأكدت الصحيفة، أن ”إطلاق النار على الشاب الفلسطيني جاء بعد الاشتباه بمحاولته تنفيذ عملية دهس على حاجز عسكري جنوب جنين“.

תיעוד: רכבו של המחבל עולה באש לאחר ניסיון פיגוע הדריסה ליד מבוא דותן בצפון השומרון. הסיבה לשריפה טרם ברורה@carmeldangor pic.twitter.com/tSvJmVpcYL — כאן חדשות (@kann_news) December 21, 2021

بينما ذكرت القناة ”14“ العبرية، أن منفذ العملية كان في المركبة حين احترقت إثر إطلاق النار من قبل الجنود الإسرائيليين تجاهها.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه وأثناء محاولة الدهس التي وقعت قرب حاجز دوتان بجنين، أصابت الأعيرة النارية خزان الوقود في السيارة ما تسبب باشتعال النيران فيها.

وشهدت مناطق الضفة الغربية والقدس، تزايدا ملحوظا بالعمليات المختلفة ضد المستوطنين، منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.

وكانت قناة ”كان“ العبرية قج كشفت في وقت سابق، أن ”الجيش الإسرائيلي قرر الدفع بتعزيزات عسكرية في مناطق الضفة الغربية في ظل تزايد الهجمات الفلسطينية ضد المستوطنين“.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر ”الدفع بثلاث كتائب عسكرية إلى عدة مناطق الضفة الغربية، لتعقب أي نشاط ضد الإسرائيليين“.

كما أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، برفقة رئيس جهاز الأمن العام ”الشاباك“، رونين بار، تقييما للوضع الأمني، حيث استعرض استعداد القوات الإسرائيلية في المنطقة في ضوء الأحداث الأخيرة التي وقعت خلال الأسابيع الماضية.

وخلال الاعوام الأخيرة، أطلقت قوات الاحتلال النار من مسافة قريبة، على العديد من المواطنين الفلسطينيين، قرب الحواجز المنتشرة في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد عدد كبير منهم بدعوى أنهم كانوا يحاولون تنفيذ هجمات.