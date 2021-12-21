العراق يعلن انتهاء انسحاب قوات التحالف الدولي القتالية من أراضيه

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، انتهاء انسحاب قوات التحالف القتالية من أراضيها، بعد 4 جولات حوار بين الجانبين، وفق ما ذكره المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي.

وقال الخفاجي للقناة الرسمية ”العراقية“ إن ”وفدًا من اللجنة الأمنية العليا زار، اليوم، قاعدة حرير في أربيل، للاطلاع على انسحاب القوات القتالية من القاعدة، وتم التأكد وبحضور وسائل الإعلام، أنه لم تتبقَ قوات قتالية في القاعدة“.

وأضاف أنه ”قبل يومين تم تطبيق الاتفاق في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، وكذلك هي الأخرى لم تتبقَ فيها قوات قتالية“.

وأوضح أن ”عدد المستشارين المتبقين في قاعدة عين الأسد لا يتجاوز 9 مستشارين، وكانوا حاضرين أمام وسائل الإعلام“.

وأردف الخفاجي أن ”المهمة الأساسية للمستشارين تقديم استشارة للقوات العراقية في مكافحة الإرهاب، والدعم الجوي إذا طلبنا ذلك في حال احتجنا له“.

وأكد أن ”العراق وصل إلى نقطة الدعم اللوجستي، وكيفية تسليم وتجهيز القوات العراقية“.

وفي يوليو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام مهمتها القتالية لتباشر مرحلة جديدة من التعاون العسكري مع بغداد.

وعادت القوات الأمريكية إلى العراق بعد خروجها منه، العام 2011، استنادًا إلى ”اتفاقية الإطار الإستراتيجي“، بعد سيطرة تنظيم داعش على أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية 2014.

وتمكنت القوات الأمريكية والعراقية من طرد التنظيم من كل مناطق سيطرته في البلاد، بعد شنها آلاف الغارات الجوية، وتقديمها التدريب والمعدات العسكرية للجيش والقوات المسلحة العراقية الأخرى.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي، الشهر الماضي، إن ”تخفيض مستوى الوجود العسكري الأمريكي لن يضعف من التزام الولايات المتحدة بالعلاقة الإستراتيجية الأوسع مع العراق“، مؤكدًا ”استمرار عمليات مكافحة الإرهاب“.

وتشكك الفصائل المسلحة، والأحزاب الموالية لإيران بالانسحاب الأمريكي من البلاد، وتروج على الدوام، بأنه انسحاب شكلي، بهدف تأجيج الرأي العام، ومحاولة إيجاد ذرائع للبقاء، في ظل المطالبات المتصاعدة حول ضرورة إنهاء وجود تلك الفصائل.

وتعرضت المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية بغداد، فجر الأحد الماضي، إلى هجوم بالصواريخ، ما اعتبرته أوساط إعلامية رسائل من الفصائل المسلحة، تجاه ملف الانسحاب الأمريكي.