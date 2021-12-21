هآرتس: زيارة سوليفان لإسرائيل ستوفر فرصة لإعادة توجيه نهج أمريكا تجاه إيران

يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى إسرائيل هذا الأسبوع ستوفر فرصة سانحة لإعادة توجيه نهج الولايات المتحدة تجاه إيران، قبل استئناف المحادثات النووية في نهاية هذا الأسبوع، بحسب صحيفة ”هآرتس“ العبرية.

وتقول الصحيفة، إنه ”بعد أيام قليلة من فشل الجولة السابعة من المحادثات بين إيران والقوى في فيينا في إحراز أي تقدم، تعتبر إسرائيل سوليفان الشخص الذي يمكن أن يغير الإستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، حيث يُعتبر محبوبًا ومحترمًا من قبل كبار القادة الإسرائيليين“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ”الولايات المتحدة محرجة، بعد أن فوجئت بقرار إيران تشديد مواقفها في الجولة الأخيرة وقائمة مطالبها“، مؤكدة أن ”الإدارة الأمريكية اقتربت من المحادثات في فيينا دون أن يكون لديها خطة بديلة واضحة في حالة فشل المفاوضات، وإنه من السابق لأوانه معرفة كيف ستتطور الأمور“.

وإلى جانب منصبه الرسمي والرفيع، يعتقد القادة الإسرائيليون أن سوليفان حاد وذو خبرة وله دور مركزي ومؤثر في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وقال مسؤول إسرائيلي رفيع: ”إنه الرجل القوي في الإدارة اليوم“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير آخر قوله: ”سوليفان بارع، ويفهم المواد المتعلقة بإسرائيل من كل النواحي، ويهتم جدًا باحتياجاتنا“.

ومن المقرر أن يعقد سوليفان الأربعاء، اجتماعات ماراثونية مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس وآخرين.

ويتزايد اهتمام المسؤولين الإسرائيليين بسوليفان، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ما تراه إسرائيل على أنه ضعف دبلوماسي للرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنطوني بلينكن، ورغبتهم في تحويل تركيز السياسة الخارجية للولايات المتحدة عن الشرق الأوسط إلى الصين وغيرها.

وقال مسؤولون منخرطون في المفاوضات التي جرت في الأسابيع القليلة الماضية لصحيفة ”هآرتس“ إن روسيا والصين، اللتين أظهرتا نهجا أكثر اعتدالا تجاه إيران طوال الوقت، شددتا الآن مواقفهما وراء الكواليس في ضوء المطالب الإيرانية الجديدة.

وعلق أحد المسؤولين على هذا الجانب قائلاً: ”إيران، بالمواقف التي قدمتها، دفعت روسيا والصين إلى نفس الساحة التي توجد فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية“.

وأضافت الصحيفة أنه ”في الأسابيع الأخيرة، ضغط وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الخارجية الإسرائيلي لابيد، ورئيس الموساد ديفيد بارنيا، ومسؤولون إسرائيليون كبار آخرون على نظرائهم الأمريكيين للتراجع عن المفاوضات مع إيران، وجعل العقوبات الاقتصادية على إيران أكثر صرامة، وكذلك التهديد بعملية عسكرية بعيدة المدى في محاولة لإقناع النظام في طهران بوقف برنامجه النووي“.

وتابعت ”هآرتس“ أن ”إسرائيل تأمل أن تكون زيارة سوليفان بمثابة إشارة محورية في السياسة الأمريكية بشأن هذه القضية، وتعتقد أن فشل محادثات فيينا يمثل فرصة للتأثير على المجتمع الدولي لتغيير نهجها“، مضيفة أنه ”عندما زار روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، إسرائيل في تشرين الثاني نوفمبر، قبل استئناف المحادثات الإيرانية مباشرة، اختار بينيت عدم مقابلته.

وقال مسؤول مقرب منه في ذلك الوقت: ”بينيت لا يقاطع مالي، يعتقد أن العودة إلى المفاوضات ليست الخطوة الصحيحة، ويقود مالي هذا النهج في الإدارة الأمريكية“.

وبحسب ”هآرتس“، يقول دينيس روس، الذي شغل منصب مبعوث السلام في الشرق الأوسط في إدارة كلينتون، إن إسرائيل مغرمة جدًا بسوليفان بسبب استعداده للاستماع إلى الجانب الإسرائيلي بذهن متفتح.

وقال روس: ”إنه مستمع جيد للغاية، هناك شعور بأنه منح المسؤولين الإسرائيليين دائمًا فرصة حقيقية للتعبير عن آرائهم، والطريقة التي سيتفاعل بها أظهرت أنه يفهم ما يقولونه. لم يكن ذلك يعني أنه يوافق دائمًا بالضرورة، لكنه فهم ذلك“.

وأضاف: ”الإسرائيليون في المجال الأمني ​​يريدون أن يشعروا بأنهم يحظون بسمع حقيقي. ليس مهذبا ولا روتينيا بل حقيقيا. كان ينقل دائمًا أنه يريد حقًا سماع ما سيقولونه“.

وتابع روس: ”روب مالي ينظر إليه من خلال عدسة الكثير من خبرته السابقة. لقد عمل في مجموعة الأزمات الدولية، حيث كان لديه مسؤوليات التعامل مع الكثير من الجهات الفاعلة، بما في ذلك حماس“.

وأردف: ”لذلك، كان هناك شعور، حتى بعيدًا عن الاتفاق النووي مع إيران، فهم يرون أنه لديه ميل نحو محاولة حل الأمور دبلوماسيًا دائمًا، حتى عندما يعتقد الإسرائيليون أنه لا توجد إجابة دبلوماسية لذلك“.

ونوه روس إلى أن ”الشيء الأكثر أهمية في النهاية، على الجانب الإسرائيلي، هو رؤية ما تفعله الإدارة. حتى لو كان هناك تقبل أكبر ومستوى معين من الراحة مع جيك، فإن ذلك سيعتمد على ما تفعله الإدارة“، بحسب الصحيفة.

وتقول الصحيفة، إنه رغم أن المعلومات تشير إلى أنه من المفترض أن تستأنف المحادثات في نهاية هذا الأسبوع، أو على أبعد تقدير في بداية يناير، يتوقع المسؤولون الإسرائيليون الآن أن الأطراف لن تعود إلى اتفاق 2015 الأصلي، جزئيًا لأنه لن يكون ساريًا على أي حال.

وأفادت الصحيفة بأنه ”من المتوقع أن تتجاوز إيران العتبة التكنولوجية التي كان من المفترض أن تمنعها الاتفاقية في نهاية كانون الثاني/يناير، أو أوائل شباط/فبراير، بينما ستتطلب قائمة المطالب التي قدمتها إيران مزيدًا من الوقت للمناقشة“.

وكان مسؤول حكومي أمريكي قال في وقت سابق، إنه ”سيتعين اتخاذ قرارات بشأن الاتفاقية مع إيران بنهاية الربع الأول من عام 2022“.

ويخشى المسؤولون الإسرائيليون من مبادرة أمريكية أثارها سوليفان بالفعل في محادثاته للترويج لاتفاق جزئي ومؤقت مع إيران، وتنص على مبدأ ”القليل مقابل القليل“، في حين رأت ”هآرتس“ أن ”هذه المبادرة يتم من خلالها رفع بعض العقوبات مقابل وقف الاتفاقات الجزئية من جانب إيران“.