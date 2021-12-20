أسير فلسطيني يطعن ضابطا إسرائيليا في سجن نفحة

أصيب ضابط إسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بعملية طعن نفذها أسير فلسطيني بسجن نفحة جنوب إسرائيل، حيث وصفت جراح الضابط بالطفيفة، فيما شهد السجن توترا شديدا، إثر مواجهات بين القوات الإسرائيلية والأسرى الفلسطينيين.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن أحد أسرى حركة حماس في السجون الإسرائيلية أقدم على طعن الضابط الإسرائيلي، الأمر الذي أدى لإصابته بجراح طفيفة.

وفي السياق، قال الموقع الإلكتروني لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن ”عملية الطعن وقعت خلال معالجة الأسير الفلسطيني في عيادة السجن“، مشيراً إلى أنه تم استدعاء فريق للسيطرة على الأسير، حيث جرى نقله إلى بشكل فوري إلى زنازين العزل الانفرادي.

ونقلت الصحيفة، عن مصلحة السجون الإسرائيلية قولها، إنه ”تمت السيطرة على الجناح الذي وقع فيه الحادث“، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقاً لمعرفة الدوافع وراء عملية الطعن.

من ناحيته، قال مكتب إعلام الأسرى، إن ”كافة السجون الإسرائيلية تشهد حالة من التوتر الشديد والاستنفار في صفوف الأسرى الفلسطينيين“، لافتا إلى أن قوات كبيرة تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية اقتحمت سجن نفحة.

وحذر الناطق باسم المكتب، معاذ أبو شرخ، في بيان صحفي من ”حملة قمع ممنهجة وجرائم جديدة بحق الأسرى“، معتبرا أن عملية الطعن جاءت ”تأثراً للأسيرات وللممارسات الإسرائيلية بحقهن“.

وأضاف أبو شرخ: ”حذرنا مراراً بأن الاعتداء على الأسيرات خط أحمر لن يمر دون عقاب ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الأحداث داخل السجون“.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، أن ”مروحيات تابعة لجيش الاحتلال تحلق في سماء سجن نفحة“، لافتاً إلى أن ذلك يعتبر ”مؤشرا خطيرا يدلل على وجود جرحى في صفوف الأسرى الفلسطينيين“.

وأشار مكتب إعلام الأسرى، إلى أن ”منفذ عملية الطعن في السجن الإسرائيلي هو الأسير يوسف المبحوح من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والذي اعتقل عام 2019 على معبر بيت حانون/إيرز وحكم عليه بالسجن 17 عاماً“.

بدورها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن ”عملية طعن الضابط الإسرائيلي في سجن نفحة تأتي عقب الهجمة الشرسة على الأسيرات والأسرى“.

وأضافت الهيئة في بيان مقتضب أن ”السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تدهور في السجون خاصة بعد توجه قوات من الجيش ووحدات القمع إلى سجن نفحة“.

وتشهد السجون الإسرائيلية توتراً منذ أيام، خاصة بعد نقل مصلحة السجون عددا من الأسيرات إلى زنازين العزل، فيما حذرت فصائل فلسطينية من اندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة على إثر التوتر في السجون.