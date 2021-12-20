"اتفاق مبدئي" بوقف عزل أسيرات فلسطينيات في السجون الإسرائيلية

توصل الأسرى الفلسطينيون وإدارة السجون الإسرائيلية، يوم الإثنين، إلى ”اتفاق مبدئي“ يُوقف سياسة العزل ضد بعض الأسيرات، بالإضافة إلى وقف الاقتحام والاعتداء عليهن.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، إن ”حوارا مبدئيا جرى بين ممثلي الأسرى وإدارة السجون حول قضية الأسيرات، وإن إدارة السجون أعلنت موافقتها على شروط الأسرى، ولكن سيبقى هذا الإعلان مرهونا بالتنفيذ“.

وأضاف البيان أن ”جلسة عُقدت بين ممثلي الأسرى، وإدارة السجون في سجن ريمون، حول عمليات التنكيل غير المسبوقة التي نُفذت بحق الأسيرات، وجاءت الجلسة بعد سلسلة خطوات احتجاجية نفذها الأسرى على مدار أيام“.

وتابع: ”تضمنت الجلسة عرض كافة مطالب الأسيرات، وأبرزها وقف الاعتداء غير المسبوق بحقهن، وعدم تكراره، وإنهاء عزل الأسيرات الثلاث شروق دويات، ومرح باكير، ومنى قعدان“.

وأوضح أن ”الحوار المبدئي الحالي جاء بشرط إنهاء عزل الأسيرات، ورفع العقوبات التي فُرضت عليهن“، مشيرا إلى أن ”تنفيذ هذه الشروط سيكون البداية لحوار معمق بين الأسرى وإدارة السجون، وسيستمر حول قضية الأسيرات“.

وفي وقت سابق، وصف رئيس نادي الأسير قدورة فارس، الإجراءات التي تعرضت لها الأسيرات، خلال الأيام الماضية، بـ“العدوان غير المسبوق“.

ولفت فارس إلى أن ”هذه الاعتداءات تحاول فيها إدارة السجون تكسير بعض المسائل المبدئية التي تتعلق بدخول السجانين، وفرض واقع جديد على الأسيرات الفلسطينيات“.

وفي السياق ذاته، قرر المعتقلون الإداريون في السجون الإسرائيلية مقاطعة المحاكم الإسرائيلية الخاصة بالاعتقال الإداري، ابتداء من مطلع الشهر المقبل، بدعم وتأييد من الحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية.

من جهة أخرى، اعتبرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس داخل السجون، أن ”خطوة إدارة السجون الجديدة التي تم الإعلان عنها، تأتي في إطار التغطية على الجريمة، والتخفيف من ردة الفعل داخل السجون وخارجها“، وفق تصريح مقتضب صادر عنها.

وحذرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس مما أسمته ”محاولة إدارة سجون الاحتلال خلط الأوراق وتضليل الرأي العام“.

وأشارت إلى أن ”الأمر أكبر من عودة الأسيرات بعد امتهان كرامتهن والاعتداء عليهن، والمسألة لدينا تحتاج لردة فعل تساوي حجم الجرم والاعتداء“.

وأمس الأحد، شهدت السجون الإسرائيلية توترا كبيرا بعد إقدام وحدات القمع التابعة لإدارة السجون بالاعتداء على الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، وفق بيان رسمي صادر عن نادي الأسير.

وهددت حركة حماس في تصريحات مقتضبة على لسان القيادي فيها زاهر جبارين، بالرد على الاعتداءات بحق الأسيرات، مضيفة أنها ”تمثل انتهاكا صارخا وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء، ولن تمر دون حساب“.

وفي وقت سابق، قررت الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية، الشروع في خطوات احتجاجية، رفضا لتحويل اثنتين من الأسيرات إلى العزل الانفرادي.

يشار إلى أن حوالي 4850 أسيرا وأسيرة فلسطينية يقبعون داخل السجون الإسرائيلية، بحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية.

ومن بين هؤلاء الأسرى، هناك 43 أسيرة فلسطينية، بالإضافة إلى 225 طفلا، بينما يعاني 500 أسير وأسيرة، من أمراض مختلفة، بينهم العشرات من ذوي الإعاقة ومرضى السرطان.