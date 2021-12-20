رئيس مجلس السيادة السوداني: دعمنا كامل لعبدالله حمدوك

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، إنه ”يدعم بالكامل“ رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حتى يضطلع بدوره، مؤكدا الالتزام بأن تكون حكومة الفترة الانتقالية حكومة كفاءات غير حزبية.

ودعا البرهان، حسب تصريح من مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة، ضباط الجيش والدعم السريع، لعدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية، وذلك خلال لقاء أجراه في القيادة العامة للجيش لرتبة عميد فما فوق، من ضباط القوات المسلحة والدعم السريع.

وحضر اللقاء الفريق بحري مستشار إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس هيئة الأركان ونوابه، والمفتش العام، وقادة القوات الرئيسة وعدد من قادة الوحدات.

وقال البرهان إن جميع الإجراءات والتعيينات في مؤسسات الدولة، التي تمت بعد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كانت بالتنسيق بينه ورئيس مجلس الوزراء.

وأصدر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، قرارات عدة بعزل مسؤولين عينهم البرهان في وقت سابق، آخرها كان يوم الخميس الماضي، حين أنهى حمدوك خدمة ولاة الولايات المُكلّفين بواسطة البرهان، وتكليف آخرين بتسيير المهام لحين إشعار آخر.

وكان القائد العام للجيش عبدالفتاح البرهان، أصدر قرارات بتكليف مسؤولين في عدد من مفاصل الدولة، بعد إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي فضت الشراكة مع قوى الحرية والتغيير، وأعلن على إثرها حالة الطوارئ وتعليق مواد بالوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية.

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال حمدوك إنه سيراجع التعيينات والإعفاءات التي أجراها البرهان، بعد سيطرته على السلطة، وأصدر توجيها بتجميد جميع التعيينات والإعفاءات في الوظائف الحكومية.

ويوم الأحد، قتل متظاهر وأصيب 125 سودانيا خلال التظاهرات الحاشدة التي شهدتها السودان، في الذكرى الثالثة للثورة التي أسقطت الرئيس عمر البشير، بحسب أطباء ووزارة الصحة.

وقالت لجنة الأطباء المركزية (نقابة الأطباء) في بيان صادر، يوم الإثنين، إن ”مجذوب محمد أحمد البالغ من العمر 28 عاما قتل، يوم أمس الأحد، برصاص حي في الصدر، جراء القمع الوحشي الذي تعرضت له منطقة شرق النبل، بالخرطوم“.

وأضافت اللجنة أنها ”تأخرت في إعلان مقتل المتظاهر؛ التزاما بالمعايير التي تلتزم بها، للتقصي والتأكد من التفاصيل“.